Казань, 20 декабря, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Пускание фейерверков и петард в новогоднюю ночь является языческим ритуалом — традицией, которая пришла в Россию из Китая, заявил кандидат химических наук, доцент Казанского федерального университета (КФУ) Аркадий Курамшин. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Новогодние фейерверки

«Считалось, что в новогоднюю ночь вылезают различные злобные твари, духи, и, чтобы их отпугнуть и не взять с собой в новый новогодний цикл, китайцы взрывали пороховые фейерверки, запускали хлопушки», — сказал эксперт.

По его словам, языческий ритуал можно наблюдать практически в каждом дворе Казани несмотря на запреты, поэтому наиболее законопослушным вариантом будет использование пиротехники в специально отведенных для этого местах.

В этом году в Казани для запуска пиротехники в новогодние праздники определены четыре площадки: автостоянка напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще, площадка поймы реки Казанки (на пересечении улиц Чуйкова и Гаврилова), набережная Кировской дамбы, на пересечении улиц Назиба Жиганова и Сабира Ахтямова (за Казанским ипподромом). Нарушителям требований грозят крупные штрафы.

Читайте также: Жителей Петербурга просят не зажигать фейерверки хотя бы в квартирах