Москва, 20 декабря, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В новом году неизбежно увеличение тарифов на вывоз бытового мусора, однако рост значительным не будет. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в ходе «Делового завтрака», пишет 20 декабря «Российская газета».

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон

«Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%», — сказал Кобылкин и уточнил, что в последующие годы платеж будет регулироваться на уровне инфляции.

Он отметил, что государство обязуется контролировать рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, а руководители регионов несут прямую ответственность за реализацию связанной с переработкой мусора реформы. ФАС и Минстрою поручено выяснить, почему тарифы заметно отличаются от региона к региону.

Как сообщало ИА REGNUM, «мусорная реформа», стартовавшая в 2017 году, предусматривает утверждение территориальных схем и программ обращения с ТКО, нормативов их накопления, выбора единых регоператоров, которые займутся работой с отходами. Реформа призвана принципиально изменить существующий механизм обращения с отходами.

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