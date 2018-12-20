Москва, 20 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. До 2024 года все российские государственные компании должны будут перевести свой автомобильный транспорт на газомоторное топливо. Соответствующие директивы вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам, сообщает 20 декабря РБК.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Пожарная безопасность на АЗС

По данным издания, это следует из протокола совещания у вице-премьера, которое прошло 12 декабря. Так, госкомпании, в которых более 50% акций принадлежат государству, должны будут с 2019 по 2024 год закупить автомобили и другую технику, которые используют газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.

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Вместе с тем представители вице-премьера не стали комментировать итоги совещания, на запрос издания также не ответили представители «Роснефти», «Россетей», «Росатома» и «Ростеха».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня заявил, что для улучшения в городах экологической обстановки нужно переходить на газомоторный транспорт. Он для страны более экономически оправдан, чем электрокары. Глава государства напомнил, что в России же первичным источником является газ, следовательно, нужно не только самим переходить на газомоторное топливо, но и стимулировать этот процесс во всем мире.

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