ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 снарядов — СЦКК
Соледар, ДНР, 20 декабря, 2018, 10:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 20 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В общей сложности по населённым пунктам ДНР была выпущена 291 единица снарядов.
Наиболее напряжённая ситуация сложилась на донецком направлении — боевики ВСУ выпустили двенадцать мин из 120-мм миномётов, пять раз применили вооружение БМП, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении киевские силовики выпустили 58 гранат из АГС, 12 гранат из гранатомётов РПГ и СПГ, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.
На горловском направлении зафиксировано однократное применение вооружения БМБ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, поселок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.
В СЦКК отметили, что действия украинских военных не привели к разрушениям и гибели людей.
Напомним, сутками ранее по территории ДНР ВСУ выпустили 110 единиц боеприпасов.
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Напомним, ранее, во время встречи в Минске, представители украинской стороны сорвали предложение представителей ДНР ввести рождественское перемирие с 22 декабря. Следующая попытка согласовать введение перемирия запланирована на 27 декабря.
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