Рим, 20 декабря, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Анжела Мария Фредди-Монтефорте, внучка выдающегося русского оперного артиста Фёдора Шаляпина, передала Российскому национальному музею музыки предметы из семейного архива. Церемония состоялась на закрытии международного проекта «Русские сезоны» в Италии. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культура РФ.

Фёдор Шаляпин. Фото Льва Леонидова. 1916

Самым ценным подарком, по мнению специалистов, стал альбом с фотографиями Фёдора Шаляпина с членами семьи, друзьями и коллегами. Снимки охватывают один из самых интересных и насыщенных периодов в жизни артиста — с 1909 по 1920 год. На них, в частности, запечатлены концерт в Мариинском театре, гастроли в Буэнос-Айресе, короткий отдых дома. Также передано письмо Фёдора Шаляпина дочери Марине.

Директор музея музыки в Москве Михаил Брызгалов на вечере рассказал об организации в селе Гагино Сергиево-Посадского района Московской области музыкального фестиваля «Эх, вы, песни мои, песни», посвящённого Шаляпину. В деревне сохранилась церковь, в которой в 1898 году венчались Федор Шаляпин и итальянская балерина Иола Торнаги.