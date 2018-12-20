Москва, 20 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Цены на нефть 19 декабря отошли от минимумов 14-месячной давности и в моменте касались отметки 58, финишировав на уровне 56,70 за баррель Brent. Отскок не выглядит впечатляющим, да и сегодня, 20 декабря, с утра котировки снова находятся под небольшим давлением. Скорее игроки воспользовались краткосрочной коррекцией, чтобы продать актив на росте. В целом же настроения на рынке не претерпели значимых изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

ArtseBie Нефть

«Отчет минэнерго США оказался нейтральным, отразив сокращение запасов сырой нефти в пределах 0,5 млн баррелей против прогноза падения на 2,5 млн, да и запасы бензина выросли на 1,76 млн баррелей. А вот добыча осталась на уровне 11,6 млн баррелей в сутки, что вполне позитивно для рынка — производство хотя бы стабильно и не растет к новым рекордным максимумам», — отметил эксперт.

Определенное впечатление на рынок произвели заявления саудовского министра энергетики. Правда, эффект оказался недолгим. Аль-Фалих подчеркнул, что происходящее сейчас на рынке к фундаментальным факторам не относится и связано с торговыми трениями между США и Китаем, а также разрешением на экспорт иранской нефти. Безусловно, доля правды в этих словах есть, но, пожалуй, один из ключевых драйверов снижения цен — отсутствие веры в способности ОПЕК+.

«Рынок нефти действительно переживает сложный период, и, как видно по поведению цен 19 декабря, ему нужны довольно весомые аргументы для возвращения игроков с длинными позициями. Пока период низких цен не завершился, и при появлении дополнительного фактора нефть Brent рискует обновить недавние минимумы», — считает Мащенко.

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