Вена, 20 декабря, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Австрии намерено отказывать в убежище тем мигрантам, кто проник в Евросоюз (ЕС) при помощи мафии. Но это затронет практически всех просителей убежища, пишет газета Kronen Zeitung 20 декабря.

Мигранты. Италия

По данным Европейской полиции (Европол), к помощи мафии для проникновения в ЕС прибегают более 90% мигрантов. Если МВД Австрии реализует своё намерение и примет соответствующий закон, то ему придется отказывать практически всем переселенцам, что нарушит законодательство ЕС, подчеркивает издание.

«В какой-то момент каждый беженец на пути в Европу прибегает к помощи контрабандистов», — пояснил газете защищающий интересы беженцев адвокат Георг Бюрстмайр. На определенных этапах пути посторонняя помощь просто необходима. «Люди же не могут переплыть Средиземное море».

Каким образом будет доказываться связь мигранта с мафией — трудный вопрос. МВД Австрии заявляет, что будет в первую очередь опираться на допрос самих беженцев, оценку всех технических возможностей, сотрудничество с международными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным немецкой разведки, помощь мафии в пересечении Средиземного моря стоит мигранту от €1 тыс. За €4 тыс. человека переправляют в кратчайшие сроки.

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