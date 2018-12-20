Вашингтон, 20 декабря, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии послужило поводом для беспокойства в связи с возможностью аналогичного поступка в Афганистане, сообщает 20 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Эксперт американского аналитического центра по изучению войны Дженифер Кафарелла утверждает, что подобное решение легитимирует аналогичные действия в других странах, например в Ираке или Афганистане.

Напомним, в настоящее время Вашингтон проводит переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если здесь будет достигнуто соглашение о мире, то нахождение в Афганистане американских войск будет необходимо в меньшей степени.