Вашингтон, 20 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Сенаторы США послали письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором выразили озабоченность относительно вывода американских войск из Сирии, сообщает 20 декабря Anadolu ajansi.

Army.mil Американские войска в Сирии

Под письмом подписались шестеро законодателей во главе с давним критиком главы Белого дома Линдси Грэмом.

«Мы считаем, что подобные действия в настоящее время являются преждевременной мерой. Это ошибка, которая не только угрожает безопасности США, но и поощряет террористов, Иран и Россию», — говорится в заявлении сенаторов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале постепенного вывода американских военных из Сирии. Данное решение было вызвано тем, что террористическая угроза в этой стране практически устранена.