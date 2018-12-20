Екатеринбург, 20 декабря, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Зарплаты муниципальных служащих Екатеринбурга вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил журналистам председатель городской думы Игорь Володин.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Он напомнил, что эта индексация проводится ежегодно для всех муниципальных и государственных служащих страны. По его словам, 20 декабря вопрос о повышении зарплат будет рассмотрен 20 декабря на заседании профильной комиссии гордумы по бюджету и экономической политике.

Городская дума может принять решение уже 25 декабря, на своём очередном заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря гордума приняла решения о повышении зарплаты главы Екатеринбурга и о стимулирующих выплатах для муниципальных служащих. Однако это решение раскритиковали в федеральном руководстве «Единой России» и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После этого депутаты решили отменить эти постановления.

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