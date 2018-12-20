Якутск, 20 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. У ожидавшего вылета в Якутск двухмесячного ребёнка из села Сунтар остановилось сердце. Врачи делали всё возможное, но не смогли помочь, а рейс в столицу республики, которым малыша собирались транспортировать, авиакомпания «Якутия» отменила как коммерчески невыгодный, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Младенец

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«Утром состояние ребенка резко ухудшилось, — рассказала телеканалу «Якутия 24» замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. — За считаные часы уровень лейкоцитов поднялся до 37 тыс. при норме в 7 тыс. Врачи делали все возможное, однако около 12 часов у него остановилось сердце».

По словам Вербицкой, по состоянию младенца работники Сунтарской центральной больницы консультировались с врачами отделения гематологии педиатрического центра республики при помощи телемедицины. Проводились мероприятия по стабилизации состояния, но они не привели к улучшению.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнку поставили предварительный диагноз «рак крови». Рейс АК «Якутия», которым должны были везти младенца в Якутск, сначала был отменён из-за тумана, а затем — по причине низкой коммерческой нагрузки. Перевезти ребёнка вертолётом санавиации было бы опасно, такая транспортировка могла только навредить его здоровью, поясняла заместитель министра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.