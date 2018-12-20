Москва, 20 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. «Хорошей инициативой» назвал предложение о повторных экзаменах на знание ПДД при замене водительского удостоверения глава ГИБДД Михаил Черников. Идею высказал на четвертом ежегодном конгрессе автошкол директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков, сообщает 20 декабря «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гаишник

"Обсуждается идея о введении обязанности для водителей пересдавать «теорию» раз в десять лет», — отмечает издание.

Черников предложил точнее сформулировать предложение и заметил, что вопрос потребует серьезной проработки и больших ресурсов, при этом тесты, вероятно, должны быть добровольными. Согласившиеся на экзамен водители могли бы, к примеру, получать скидки на полис ОСАГО.

ГИБДД настаивает на некоторых других нововведениях. Так, в Минюст направлен законопроект о создании электронного реестра медицинских справок, которые выдают во время обучения в автошколах. Предоставление данных в электронной форме возможно уже в 2019 году, пояснил начальник отделения экзаменационной работы Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Также ведомство будет добиваться запрета на открытие категории D для тех, кто не имеет стажа вождения в рамках других категорий.

Из-за увеличения количества аварий с участием иностранных водителей ГИБДД предлагает обязать иностранцев, получивших вид на жительство или гражданство, поменять права на российские в течение шести месяцев. Это же требование будет распространяться на граждан РФ, получивших права за рубежом и вернувшихся в Россию.

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