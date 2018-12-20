Украина упрекает Белоруссию за РФ и рвёт связи с ДНР и ЛНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Украина отказывает жителям ДНР и ЛНР в выплате пенсий;
- На «недостаточно нейтральную» Белоруссию жалуются;
- Мадуро может позволить создать российскую авиабазу в Венесуэле;
- Великобритания мобилизует тысячи солдат на случай «жесткого Брексита»;
- Виталий Мутко покидает пост руководителя РФС.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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