Москва, 20 декабря, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Берлин не теряет надежды вернуть в ФРГ культурные ценности, которые после Второй мировой войны были перемещены в Россию. Этот вопрос по-прежнему остаётся открытым. Об этом заявили в немецком посольстве в Москве.

Большой Петергофский дворец , разрушенный немецкими войсками

«Федеральное правительство Германии продолжает усилия по достижению мирного решения вопроса о репатриации культурного наследия и будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ», — приводит газета «Известия» заявление бюро уполномоченного по вопросам культуры и СМИ Германии.

При этом в бюро отметили, что эти культурные объекты «не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери». В Германии также напомнили о добровольном возвращении в 2017 году четырёх российских предметов искусства из ФРГ. В частности, речь идёт о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца.

Отмечается, что среди перемещенных коллекций, которые Германия намерена вернуть, — Эберсвальдский клад и троянская коллекция Генриха Шлимана, представленная в двух российских музеях.

Однако, как заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, никакого обмена культурными ценностями быть не может, пока между странами не налажен здоровый политический диалог.

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