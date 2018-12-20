Вашингтон, 20 декабря, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Вердикт о тюремном заключении на срок в 40 лет вынес американский суд в отношении канадского гражданина Абдулрахмана Аль Бахназави, сообщили в минюсте Соединенных Штатов.

В тюрьме

Уточняется, что Бахназави был арестован по подозрению в подготовке терактов летом 2016 года: один — на Таймс-сквер в Нью-Йорке, другой — в метро. Как полагают спецслужбы, он намеревался привести в действие самодельное взрывное устройство, а также стрелять по людям.

Стоит отметить, что Бахназави признал связь с террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В расследуемом уголовном деле также фигурировали его сообщники с Филиппин и из Пакистана.