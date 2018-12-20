Как Россия реагирует на происходящее в мире: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Посольство России в Литве запросило срочную встречу с задержанным;
- В Латвии опубликуют картотеку агентов КГБ;
- Четыре российских СМИ попали под санкции США;
- Президент России снял ограничения на предоставление политического убежища;
- Участник бандформирования задержан в Крыму.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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