Вашингтон, 20 декабря, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Операцию в водах Чёрного моря в качестве поддержки Киева призвали провести президента Соединенных Штатов Дональда Трампа его соотечественники — сенаторы, пишет The Hill.

U.S. Navy Американские моряки

Уточняется, что обращение составили 40 членов американского сената. Операция, полагают они, должна касаться «свободы навигации», чтобы поддержать ВСУ.

Отметим, что Вашингтон пытался продавить на международном уровне санкции против России после так называемого инцидента в Керченском проливе — провокации украинских ВМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после украинской провокации Киев заговорил о военной базе США на украинской территории. В российском МИД отметили, что Киев выслуживается перед Вашингтоном.