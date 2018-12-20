Москва, 20 декабря, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Мировая экономическая ситуация непредсказуема, а ряд стран открыто занимается протекционизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Непредсказуемая ситуация в мировой экономике», — заявил Песков.

Он отметил, что ряд государств и не пытается отказаться от политики протекционизма — жесткого вытеснения импорта. В результате протекционизм буквально цветет, а это противоречит основам мировой экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что политика протекционизма, взятая на вооружение Вашингтоном, выйдет ему боком. Пострадает в итоге американский бизнес.