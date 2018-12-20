Тихуана, Мексика, 20 декабря, 2018, 03:28 — ИА Регнум. В лагере для нелегальных мигрантов из Центральной Америки в мексиканской Тихуане, которая расположена на границе с США, неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщает Televisa.

Ντουντούκα Слезоточивый газ

Сообщается, что неизвестные проникли на территорию лагеря и распылили там газ. В результате происшествия пострадали несколько мигрантов, среди которых были также женщины и дети. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Полиция не смогла задержать подозреваемых по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря власти Мексики распорядились закрыть один из лагерей для мигрантов в Тихуане, который располагался на территории стадиона «Бенито Хуарес». Причиной закрытия лагеря стало плачевное санитарное состояние.