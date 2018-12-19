Ивантеевка, Московская область, 20 декабря, 2018, 02:37 — ИА Регнум. В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Убийство

Инцидент произошел 16 декабря. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один начал избивать оппонента кулаком в лицо, а затем начал добивать упавшего мужчину на землю. Врачи скорой помощи по прибытию констатировали смерть пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности.