Москва, 20 декабря, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Решение Соединенных Штатов вывести свои войска из Сирии еще не означает полного вывода всех войск, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

U.S. Air Force Американский спецназ

«Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод», — заявил сенатор.

Напомним, 19 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о победе США над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также анонсировал полный вывод своих войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вывод американских войск из Сирии открывает перспективы для создания Конституционного комитета в Сирии. Она добавила, что это также приведет к улучшению ситуации в Эт-Танфе.