Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Компания Amblin Television приобрела права на съемку телевизионного сериала по мотивам картины японского режиссера Акиры Куросавы «Расёмон». Компания планирует на основе фильма создать остросюжетный сериал, сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Расёмон». Реж. Акира Куросава. 1950. Япония Поединок

«Мы ужасно хотим сделать из этого невероятного фильма основу для нового драматического мистического триллера», — говорится в официальном заявлении компании.

Подчеркивается, что создание сериала даст новые возможности раскрыть все грани классического произведения.

Напомним, фильм японского режиссера Акиры Куросавы «Расёмон» был выпущен в 1950 году. Он является экранизацией рассказа Рюноскэ Акутагавы «В чаще». Фильм показывает одно и то же событие — изнасилование женщины и убийство самурая — с точки зрения разных персонажей.