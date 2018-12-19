Екатеринбург, 20 декабря, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Доследственная проверка начата после экстренной посадки самолета рейса Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург в аэропорту «Кольцово», сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Ямал»

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга 19 декабря 2018 года организована доследственная проверка», — сообщили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварийная посадка была совершена в 17:44 (время местное) 19 декабря. Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел из-за неисправности в конструкции левой стойки шасси.

В самолете находились четыре члена экипажа и 98 пассажиров, в том числе двое детей. Посадка проведена в штатном режиме, никто не пострадал.

В аэропорту уточнили, что лайнер столкнулся в полете со стаей птиц: из-за этого левая стойка не выпустилась. Приземлиться он смог лишь после трех заходов.