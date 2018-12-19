Тихуана, Мексика, 20 декабря, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Власти мексиканского города Тихуана арестовали троих человек, подозреваемых в убийствах мигрантов, 19 декабря передает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Арест

Двое мужчин и одна женщина обвиняются в убийстве с целью ограбления двоих несовершеннолетних мигрантов из Гондураса и покушении на убийство еще одного.

Убитые были участниками «каравана мигрантов», который прибыл в Тихуану из Центральной Америки.

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