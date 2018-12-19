Киев, 20 декабря, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Во время новогодних и рождественских праздников на Украине полиция начнет дежурства возле храмов и церквей, сообщает 19 декабря пресс-служба украинской полиции.

Mvs.gov.ua Украинская полиция

Согласно сообщению, полицейские уже готовятся к проведению дежурств. Как заявил заместитель главы полиции Александр Фацевич, дежурства нужны для того, чтобы обеспечить соблюдение правопорядка во время праздников.

Напомним, на Украине 15 декабря на «объединительном соборе» раскольники создали Православную церковь Украины (ПЦУ) и объявили Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) «незаконной».

Это привело к тому, что уже появились случаи, когда при помощи украинских националистов храмы УПЦ МП переходили к непризнанной новосозданной церкви.