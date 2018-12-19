Москва, 19 декабря, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Решение США о выводе войск из Сирии создаёт возможности для политического урегулирования в этой стране. Об этом заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала она в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, решение Вашингтона также открывает «неплохие перспективы» для инициативы по созданию Конституционного комитета в Сирии.

Представитель МИД также выразила надежду, что вывод войск США приведёт к улучшению ситуации в Эт-Танфе, где, по её словам, не было надежды на возвращение к мирной жизни, «пока там находились американцы».

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Белом доме сообщили, что США приступают к полному выводу своих войск из Сирии.

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