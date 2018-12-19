Вашингтон, 19 декабря, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США 19 декабря объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта — до 2,25−2,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Базовая ставка ФРС США повышается уже в четвёртый раз за текущий год. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых, в сентябре — до 2−2,25% годовых.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал ФРС не повышать базовую процентную ставку, заявив, что это может вызвать замедление экономического роста в стране.

Читайте также:

Уолл-стрит: Инвесторы ждут новостей от ФРС США

Трамп призвал ФРС не повышать базовую ставку