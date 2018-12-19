Вашингтон, 19 декабря, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Военное ведомство США подтвердило начало процесса вывода американских войск с территории Сирии. Об этом 19 декабря сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

U.S. Army Солдаты США

По версии, высказанной Даной Уайт, территории, которые ранее удерживало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освобождены, но это не конец кампании. По ее словам, вывод американских военных из Сирии будет проходить по мере перехода к следующей фазе кампании.

Дана Уайт пояснила, что детали этого процесса США разглашать не будут для обеспечения собственной безопасности.

Стоит отметить, что о «следующей фазе кампании» уже заявлял и госдеп США, однако что подразумевается под этим термином — до сих пор остается загадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 декабря Белый дом заявил о выводе своих войск из Сирии, так как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз побеждено Соединенными Штатами.