20 декабря президент России Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле ждут в первую очередь обсуждения международной повестки, в частности, российско-американских отношений и региональных конфликтов. Предполагается, что отдельный блок будет уделён экономическим вопросам, а также региональной тематике — традиционно большинство журналистов в зале является представителями регионов. По словам Пескова, Путин взял на подготовку к пресс-конференции три дня. Отметим, что многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам. Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за четыре часа сорок минут президент России ответил на 106 вопросов. В 2018 году мероприятие состоится 20 декабря в Центре международной торговли в Москве.

Президент РФ ответит на вопросы журналистов

06:28 Курилы и развитие Сахалинской области — об этом хотели бы спросить президента России Владимира Путина жители островного региона. «Мы даже не пытаемся пробиться на пресс-конференцию главы государства, прежние попытки успехом не увенчались. Но очень надеемся, что президент уделит внимание волнующему всех вопросу о переговорах с Японией по Курилам. Также очень важен вопрос развития Сахалина и, отдельно, Курильских островов. Сильный, благополучный островной регион — залог того, что ни у кого не возникнет желания выяснять территориальную принадлежность наших островов», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

06:30 Хабаровский край на пресс-конференции Владимира Путина представят четыре журналиста: Мария Иванова из «Тихоокеанской звезды», Дмитрий Низовцев из «Хабаров.Today», Ольга Шабалина из «МД XXI век» и журналист из поселка Ванино Татьяна Седых, редактор газеты «Мое Побережье».

07:00 Депутат из Якутии считает, что самые актуальные вопросы для жителей республики — будут ли особые условия для населения дальневосточных регионов — в том числе в рамках пенсионной реформы и льгот для предпринимателей. Мнение о том, что для якутян актуальны эти темы, высказал депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин. Он также ожидает, что Владимира Путина из Якутии непременно спросят о планах строительства моста через реку Лена. «Спросят по льготам для ДФО в целом. Какие дополнительные инструменты, кроме гектара и налоговых послаблений для крупных компаний, стоит ждать дальневосточникам? Когда в приоритете на Дальнем Востоке будут обычные предприниматели? Действительно ли республика получит 60 млрд рублей на расселение из ветхого жилья? Подержат ли на федеральном уровне стратегию развития Якутии до 2032 года? Вопросов много», — отметил Гаврил Парахин.

07:40 Представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что некоторому количеству желающих отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента из соображений безопасности. Это люди с определенными заболеваниями или судимостью. Читайте подробнее: Песков: В аккредитации на пресс-конференцию Путина отказали единицам

07:59 Камчатка хочет спросить президента про нравственность чиновников. «Наши читатели говорят, что очень хотели бы узнать мнение Владимира Путина по поводу моральных устоев и нравственности наших камчатских чиновников, которые народу говорят, что денег нет ни на что, но себе пенсии повысили в два раза. И, помимо пенсии, которую платит им ПФ РФ, будут получать более 100 тыс. из регионального бюджета. Камчатцы возмущены: ведь наши чиновники, депутаты — они дружно голосовали за повышение пенсионного возраста. Но себя они не забыли, себя они обеспечили. Разве это нормально? Люди очень хотели бы знать отношение главы государства к такому поведению чиновников», — рассказал главный редактор регионального ИА Кам 24 Владимир Хитров.

08:05 Татарию на большой пресс-конференции представят пятеро журналистов. Известно, что они планируют узнать мнение Владимира Путина о строительстве высокоскоростной магистрали Москва — Казань и пригласить его посетить столицу республики, где в 2019 году пройдёт международный чемпионат рабочих профессий. Читайте также: Журналисты из Татарии планируют пригласить Путина в Казань

08:27 Интерес соотечественников к президенту РФ Владимиру Путину с годами растет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос о большом интересе к предстоящей 20 декабря пресс-конференции главы государства, Песков заявил: «Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает». Читайте также: Песков: Граждане не теряют интереса к Путину

08:34 Предстоящая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов. Всего на пресс-конференции намерены присутствовать 1702 журналиста. Читайте также: На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

08:37 Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в традиционном формате, каких-либо инноваций ждать не стоит. «Здесь вряд ли могут быть какие-либо инновации», — сказал 18 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, главная задача мероприятия — организовать безбарьерный контакт журналистов с президентом страны. При этом такие большие пресс-конференции Путина — «беспрецедентный формат», поскольку в мире мало кто из глав государств устраивает подобные мероприятия, уточнил Песков. Читайте также: В Кремле рассказали детали большой пресс-конференции Путина

08:37 Президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами очень не любит отвечать на повторяющиеся по несколько раз вопросы. При этом, как заявил в интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, такие ситуации далеко не редкость. Однако, по словам официального представителя Кремля, у главы государства всегда находится достаточно терпения, чтобы ещё раз изложить свою позицию, даже если ранее он уже дал исчерпывающий ответ. Читайте подробнее: Песков рассказал о неприятных для Путина вопросах на пресс-конференции

09:05 Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что формат проведения пресс-конференций президента Владимира Путина регулярно менялся. «Бывали такие времена, когда для губернаторов это был очень большой стресс, они сильно напрягались и ждали, пронесёт или нет. Сидели со всем своим правительством и слушали. Последняя пресс-конференция была сравнительно лояльной, губернаторов пронесло. Но сейчас обстановка в стране непростая, сложная и поэтому требует жёстких мер. Время сюсюканья и успокаивания прошло, нужно действовать решительно. Думаю, вся страна сейчас ждёт этого от президента».

09:16 На большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будут присутствовать четыре журналиста из Якутии. Задать вопросы хотят сотрудники телеканала «Якутия 24», газет «Эхо столицы» и «Якутия», а также интернет-портала «Якутия.инфо». На мероприятии будут присутствовать якутские журналисты Максим Кардозу, Галина Новикова и Александр Ильин. Интернет-издание «Якутия.инфо» будет представлять блогер Георгий Андреев. Прямую трансляцию пресс-конференции будет вести телеканал «Якутия 24», в республике она начнётся в 18:00 по местному времени. Читайте также: На пресс-конференции Путина будут четыре журналиста из Якутии

09:18 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам областного правительства внимательно следить за ходом большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Такое поручение он дал на заседании правительства. «Прошу внимательно следить за ходом пресс-конференции, обращая особое внимание на вопросы, решение которых находится в пределах ваших компетенций», — заявил глава области. Читайте подробнее: Свердловские чиновники не пропустят пресс-конференцию Владимира Путина

09:28 Журналисты из Татарии на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2017 году запомнились ярким эпизодом с плакатом. Набережночелнинская журналистка держала в руках большой баннер с надписью «Путин — бабай», который президент после вопроса о том, идёт ли он в марте 2018 года на выборы и какова его миссия, прочёл как «Путин, бай-бай», то есть «Путин, до свидания». Девушка пояснила, что «бабай» в переводе с татарского значит «дедушка», и так его в республике называют дети. На это Владимир Путин пошутил под смех присутствующих: «А, бабай… Мартышка к старости слаба глазами стала…» Вопрос журналистки касался преподавания родных языков в регионе. Девушка отметила остроту данного вопроса для республики. На это президент РФ ответил, что «нет никакой остроты в сфере национального вопроса» и вопрос с языком направлен лишь на одно — создание всем детям, где бы те ни проживали, равного старта для будущей жизни. «Но что нужно точно обеспечить — нужно обеспечить людям возможность изучения родного языка, не только татарского, и марийского, и чеченского, и какого угодно, якутского. У нас, слава Богу, огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и это наше богатство — культурное и языковое многообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано», — резюмировал он. Читайте также: Путин ответил татарам. А также марийцам, чеченцам, якутам…

09:36 Задать вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции президента РФ наверняка хотели бы многие сибиряки. Например, жителей Красноярского края и его столицы — Красноярска — интересует, когда и как решатся беспокоящие их экологические проблемы. Читайте также: Вопрос президенту: когда будет проведён газопровод в Красноярск?

09:40 В Международный центр торговли съехались первые журналисты, часть из них присутствует на месте с пяти утра. Многие из представителей СМИ в национальных нарядах. По их словам, с помощью колоритной одежды они смогут привлечь внимание президента. Журналистов просят не проносить в зал таблички с вопросами президенту формата более А4.

09:42 Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар Дмитрий Евсеев считает, что президент Владимир Путин вряд ли будет «анонсировать о серьёзных кадровых изменениях» или значимых экономических решениях, так как сам «формат встречи не предполагает таких заявлений»: "Губернаторы, как обычно, будут следить за трансляцией и одной ногой сидеть в служебных машинах, чтобы при необходимости выехать в проблемные места, которые окажутся в центре внимания, либо к людям, которые попросят помощи. Или подарков. Всё-таки Новый год скоро».

09:51 Журналисты в ожидании президента:

09:51 Председатель Общественной палаты Свердловской области и областного творческого Союза журналистов Александр Левин ждёт на пресс-конференции Владимира Путина много интересных тем. «Ожидаю много интересных тем от журналистов. Думаю, нужно соблюсти баланс между вопросами по внешней и внутренней политике. По внутренней политике меня интересует, как будут реализовываться национальные проекты, как Россия будет входить в пятерку лучших стран мира. По внешней — вопрос об организации полноценной встречи с президентом США», — сказал Александр Левин. Читайте также: Глава свердловской ОП ждёт на пресс-конференции Путина много интересных тем

09:52 Сразу несколько представителей СМИ из Краснодарского края примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 20 декабря. В этом году, напомним, для участия в общении с главой государства аккредитовалось рекордное количество СМИ. «Нас, конечно, в основном будет интересовать сельское хозяйство, дорожная инфраструктура и курорты. Будет ли дорога-дублер Джубга — Сочи, ну вот, например, вот такой вопрос, потому что каждый год к нам едут миллионы людей. И мы наблюдаем картину, которая не меняется. Просто в пробках стоят по пять, шесть и по десять часов», — сказала Первому каналу журналист «Кубани 24» Вероника Веретенникова. Об этом: Кубань на пресс-конференции Путина представят несколько журналистов

09:55 Журналист из Республики Тува Чадамба Азиана планирует задать вопрос президенту на экономическую тему и затронуть вопросы экологии. Девушка приехала на пресс-конференцию Владимира Путина с плакатом «Путин-щука». "Глава государства очень любит отдыхать у нас в краю», — заявила журналист.

10:03 Общение прессы с президентом Владимиром Путиным начнётся с 12:00 по московскому времени. Журналисты настраиваются на рабочий лад. В 2018 году на большую пресс-конференцию аккредитовалось рекордное число — 1702 представителя СМИ. Среди них — корреспондент ГТРК «Регион-Тюмень» Вера Комарова. В эфирной сетке запланировано трёхчасовое общение главы государства с прессой. Однако, как известно, это не предел. Самая продолжительная встреча Владимира Путина с журналистами продлилась 4 часа 40 минут в 2008 году. «Вопросы региональных медиа — в приоритете. Это уже 14-я пресс-конференция с главой государства в России. Представители ГТРК «Регион-Тюмень» присутствовали на всех, но вопрос удалось задать лишь Анастасии Баянкиной в 2006 году. Моя главная цель на пресс-конференции с президентом — не только задать вопрос, но и увидеть всё своими глазами, без монтажа», — говорит журналистка Вера Комарова. Подробности в материале: Журналистка из Тюмени о пресс-конференции Путина: «Увидеть всё без монтажа»

10:10 В регионах вспоминают самые яркие вопросы предыдущих больших пресс-конференций Владимира Путина. «Давайте татарам слово дадим. Такой большой плакат. А как без татар? У нас без татар невозможно», — именно этой фразой Владимира Путина в Татарии запомнилась большая пресс-конференция 2015 года. Увидев плакат «татары», президент дал слово казанской журналистке, которая задала вопрос по наименованию должности высшего должностного лица республики, которое с января 2016 года должно было перестать именоваться «президентом» в силу федерального закона. Девушка отметила, что «это может стать ударом по национальным чувствам всех, собственно, татар мира», уточнив, а будет ли федеральный центр настаивать на переименовании должности главы республики. На это Владимир Путин сказал фразу, на которую многие политики региона будут ссылаться и три года спустя: «Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана, я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие‑то национальные чувства. Вы же знаете, как остро реагируют на свои национальные чувства народы Кавказа, но даже Чечня сказала: нет, у нас в стране должен быть один президент, а мы сделаем по‑другому в отношении руководителя, первого лица республики. Это был выбор чеченского народа. Мы с уважением отнесёмся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы сами там решайте, ладно?»

10:13 Жителей Архангельской области волнует тема переработки мусора — вопрос на тему экологии планирует задать журналист Екатерина из Северодвинска. Она приехала на встречу к президенту с ярко-красным плакатом. «Интересует вопрос насущный — обращение с твердыми коммунальными отходами. Известно ли президенту отношение к этому вопросу простых людей?» Она планирует узнать, насколько оправданно создание единого оператора по обращению с отходами. Кроме того, жителей волнует возможное строительство полигона для приема отходов из московского региона.

10:26 Во время пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин может вернуться к теме пенсионной реформы, чтобы еще раз поговорить о ней с людьми на простом человеческом языке. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Ярослав Игнатовский. Читайте также: Президент может вернуться к теме пенсионной реформы

10:35 В связи с пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина Госдума перенесла заключительное пленарное заседание — нижняя палата завершила осеннюю сессию 19 декабря, а не 20 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость выстроить работу таким образом, чтобы и законы обсудить, и посмотреть пресс-конференцию главы государства. «Когда происходят такие знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики у телевизоров, поэтому мы понимаем, что депутаты будут разрываться между пленарным заседанием и трансляцией по телевизору», — отметил спикер Госдумы. Читайте также: Пресс-конференция Путина меняет график заседаний Госдумы

10:37 Агентство «Красная Москва» планирует привлечь внимание президента жёлтыми автомобильными жилетами и символичным плакатом «Нас ждёт Париж!» Как корреспонденту ИА REGNUM заявил журналист Вячеслав Богомолов, вопрос главе государства будет связан с развитием гражданского общества, чтобы не допустить повторения в России массовых протестов жителей, как это произошло во Франции. «Мы будем подпрыгивать и кричать «Спросите нас». Гражданское общество в Париже перестало терпеть насилие властей над собой. Мы хотим такую же политику у нас».

10:47 На большой пресс-конференции 2017 года воронежским журналистам удалось задать вопрос Владимиру Путину — корреспондент телеканала «Губерния» спросил президента о том, почему многие известные люди уезжают из России лечиться за границу, а также о строительстве онкоцентров в регионах. Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличивать общее финансирование медицинской отрасли, сохранять и расширять медобслуживание в небольших населенных пунктах, отметив, что в 2018 году на развитие медицины будет направлено 4,1% ВВП. В этом году представители воронежского TV-Губерния вновь аккредитованы на пресс-конференцию главы государства. Из Воронежа также приедут представители РИА «Воронеж» и «Труд Черноземья». Как и все 1700 журналистов, воронежцы рассчитывают задать свой вопрос президенту.

10:49 На пресс-конференцию к Владимиру Путину пришла и снегурочка.

10:50 В ЦМТ готовы к празднованию Нового года.

10:51 Пресс-конференция проходит накануне Нового года.

10:51 За час до начала пресс-конференции. Центр международной торговли.

10:52 К сожалению, агрессия среди детей и подростков — распространённое в настоящее время явление. В связи с этим актуален вопрос, как не допустить дальнейшего роста волны агрессии и насилия в школах. Именно такой вопрос задал бы председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции, которая состоится сегодня, 20 декабря. Подробности в материале: «Как защитить наших детей?»: вопрос Путину из Красноярска

10:52 Журналисты всячески стараются обратить внимание президента на себя, чтобы задать вопрос.

10:53 «Мне больно»… Увидит ли Владимир Путин?

10:55 «Допускаете ли вы реформу системы власти в стране в пользу парламента, и какова ваша позиция относительно территориальной реформы (укрупнение регионов)?» — такой вопрос главе государства на большой пресс-конференции хотел бы задать политолог из Хакасии Дмитрий Буреев. Подробнее: О чём сибиряки и бывшие сибиряки хотят спросить Путина?

11:09 Сам формат общения с журналистами предполагает, скорее, разъяснение принятых властью решений, а не инициирование новых. Преимущества этого формата в том, что он дает массу позитивных или актуальных инфоповодов практически по всем регионам страны, что, как правило, положительно сказывается на рейтинге главы государства, считает руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко. Читайте также: Встреча со СМИ — «разъяснение принятых решений, а не инициирование новых»

11:09 У иркутского политолога Сергея Шмидта вопросов к президенту нет. Но есть жалоба — «на невероятных объёмов бюрократический «маразм», творящийся в высшем образовании и убивающий образование»: «Если сформулировать эту жалобу в виде вопроса, то он будет звучать так: в курсе ли президент, что образование задыхается под «железной пятой» бюрократии?» Подробности: О чём сибиряки и бывшие сибиряки хотят спросить Путина?

11:17 Журналистов запустили в зал проведения пресс-конференции Владимира Путина. До начала мероприятия остаётся меньше часа. Представители СМИ судорожно пытаются найти места в зале: многие места находятся в резерве. Журналистов просят не пользоваться радиосистемами во время проведения конференции.

11:20 Жители Татарии подготовили для президента России вопрос о будущем развитии региона. В руках у корреспондента информагентства Chelny-byz.ru Анны Перебаскиной плакат с провокационной надписью «Татары — бай-бай?» «Хотели задать вопрос о будущем Татарстана — каким его видит Владимир Владимирович?» — отметила Перебаскина. Также жители обеспокоены ситуацией с употреблением алкогольных напитков в регионе. «В Набережных Челнах есть проблема: практически в каждом жилом доме, который строится, открывается алкогольный магазин, а бывает по шесть сразу. Надо с этим что-то делать», — подчеркнула журналист.

11:20 «Я бы спросил у президента про разработку новой экологоориентированной экономики для Байкальской природной территории. Например, программа «Великое озеро великой страны» провалена, а всё, что сейчас предлагается, это мероприятия исключительно ради экономического развития, в ущерб природы. Это путь в никуда, тупик. Расплачиваться будут наши внуки и последующие поколения», — сказал блогер из Бурятии Эрдэм Гомбоев. Подробности: О чём сибиряки и бывшие сибиряки хотят спросить Путина?

11:21 По мнению уральского политолога Александра Пирогова, главными темами на итоговой пресс-конференции Владимира Путина станут вопросы внешней политики. Читайте подробнее: Политологи о пресс-конференции Путина: главной станет внешняя политика

11:21 Журналисты собираются в зале:

11:22 Все готовятся к встрече с президентом:

11:24 Газифицируют ли Бурятию? Такой вопрос президенту Владимиру Путину хотел бы задать председатель Федерации традиционных игр народов Бурятии Алексей Гыргенов: «Из-за того, что мы до сих пор топимся дровами и углём, экология находится в плачевном состоянии, а население продолжает рубить лес Байкала». Подробности: О чём сибиряки и бывшие сибиряки хотят спросить Путина?

11:34 Развитие российских регионов — основной посыл, который ждет от большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина экс-депутат тверского Заксобрания, общественный активист, председатель общественной организации развития Бологовского района Тверской области «Возрождение Бологое» Михаил Садовников. «Регионы, сельские поселения, наши малые города сегодня нуждаются в дополнительном внимании президента, нуждаются в развитии, именно здесь проблемы остры и актуальны. Основная часть населения живет не в Москве и Санкт-Петербурге, в любом регионе жизнь сложнее, тяжелее. Но именно здесь, в регионах, в малых городах, население дает основную поддержку президенту и правительству. Поэтому жду посыл от президента максимально помогать регионам и развивать территории на местах», — отметил Михаил Садовников в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте подробнее: Внимание к регионам: ожидания от пресс-конференции Владимира Путина

11:45 На пресс-конференции Владимира Путина журналисты пытаются привлечь внимание не только яркими лозунгами, но и цветами: в приоритете у корреспондентов — красный цвет.

11:46 Красному цвету в одежде отдали предпочтение как женщины, так и мужчины: в красный окрашены плакаты, губы, ногти, одежда и аксессуары — представители СМИ из самых разных уголков мира задействовали этот мотив, чтобы задать наболевший вопрос президенту.

11:48 Журналисты из Югры ждут большого числа желающих пообщаться с Владимиром Путиным. «Интересно, что пресс-конференцию ещё до её начала назвали рекордной. В этом году на неё аккредитовалось небывалое число участников. Чем больше народу, тем меньше шанс поговорить с президентом», — говорят представители телекомпании «Югра». Об этом: Журналисты из Югры ждут большого числа желающих пообщаться с Путиным

11:48 Красный цвет — главный выбор СМИ для пресс-конференции президента — 2018:

11:50 Зал полон, все журналисты заняли свои места.

11:51 Многие делают селфи на память:

11:52 Появился личный фотограф президента. Зал постепенно утихает. Скоро начнется пресс-конференция.

11:52 Корреспондентов убедительно просят не пользоваться радиосистемами во время конференции. Также в зал не пускают с водой.

11:53 Не допускается использовать средства мобильной связи. Просят опустить плакаты, но никто не опустил.

11:54 Журналисты информационного агентства «Накануне.Ru спросят Владимира Путина о закрытии подмосковной школы «Горки». Об этом заявил главный редактор издания Сергей Хурбатов корреспонденту ИА REGNUM. Подробности в материале: Уральские журналисты спросят Путина про подмосковную школу «Горки»

12:02 Несколько представителей СМИ из Ростовской области принимают участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина сегодня, 20 декабря. Так, телеканал «Дон 24» на большой пресс-конференции главы государства представляют Тагир Фатахов и Виктория Щетинина. Донская съёмочная группа планирует задать Владимиру Путину вопросы о поддержке сельского хозяйства и судьбе регионального телевидения с учетом перехода на цифровое вещание. Также среди участников пресс-конференции — представители интернет-издания «Блокнот Ростов» Юлия Манойлина, телеканала «Редакция Телепрограмм — 5 Таганрог» (РТП-5) Алексей Шалимов и Сабина Шафиева, издания «Шахтинские известия» Белла Севостьянова. Об этом: Ростовские журналисты планируют задать вопросы Владимиру Путину

12:08 Вышел пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

12:08 «Президент сейчас будет здесь. Прошу ещё раз проверить телефоны, выключить их, — заявил Дмитрий Песков. — Не поднимать плакаты. Всем спасибо, ждём президента».

12:09 Владимир Путин идет в зал под аплодисменты журналистов.

12:13 Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина началась. Глава государства поприветствовал всех собравшихся. «Добрый день, уважаемые коллеги и друзья, — сказал Путин. — Начинаем нашу предновогоднюю встречу. Как водится, я займу буквально несколько секунд, чтобы сказать об итогах уходящего года. За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. Обрабатывающие отрасли растут на 3,2%. За три квартала инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Растут объемы розничной торговли. Ну и повышение потребительского спроса, оно заметно. Это положительный фактор. Зафиксирован незначительный положительный темп роста реальных располагаемых доходов населения. Он составил 0,5%. Сохраняется приемлемая для нас инфляция, хотя за последнюю неделю она чуть-чуть подросла. Сокращается безработица. В этом году 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году он составил около 115 млрд долларов. По итогам 2018 ожидается 190 млрд долларов. Средний годовой размер пенсии в 2018 году будет 14 163 рубля. Продолжительность жизни чуть-чуть увеличилась. В 2018 году будет 72,9 года».

12:14 Президенту задают вопрос от ИТАР-ТАСС: 2018 год прошёл под знаком национальных проектов. Некоторые эксперты, члены Госсовета опасаются, что реально выполнить нацпроекты не удастся. Насколько хорошо проработаны критерии выполнения?

12:15 Президент: «Нам нужен прорыв. Я говорил это, хочу повторить. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у нас нет будущего».

12:15 «ВВП вырос на 1,7% за 10 месяцев», — заявил президент России Владимир Путин.

12:16 «Как организовать работу? Просто так раздать деньги?.. Естественно, их нужно сконцентрировать в каких-то прорывных документах», — президент.

12:16 По его словам, это ясно поставленные цели. Без этого «какие в конверты их ни упаковать, невозможно добиться конкретного результата».

12:16 Президент напомнил, по каким направлениям будут развиваться нацпроекты, — прежде всего, это направления, связанные с человеческим капиталом, экономикой (и прежде всего цифровой экономикой и робототехникой).

12:17 «Действительно, есть вопросы, связанные с контролем над исполнением. Этот контроль должен быть действенным, а все наши мероприятия по надзору из федерального центра должны быть реалистичными», — Путин.

12:18 «Фишка в том, что деньги в основном федеральные, а значительная часть работы — в регионах. Регионы должны быть настроены на конструктивную работу. Не просто повышение цен из-за того, что денег много, а конкретный результат».

12:18 Говорят, что добиться результата невозможно, — те, кто должен исполнять нацпроекты, упрекнул Путин. И тут же уточнил, что это говорят в первую очередь «люди со стороны».

12:19 «Кое-что нужно скорректировать в показателях, коллеги из регионов такие замечания сделали», — Путин.

12:20 Следующий вопрос заданный президенту был посвящен низким темпах роста экономики РФ, ее стагнации и тому, возможен ли экономический прорыв. Отвечая на него Путин сказал, что рост экономики 1% в год — он был таким, когда Кудрин был вице-премьером. «Нечего на зеркало пенять», — сказал Путин.

12:21 Путин отметил, что Алексей Кудрин — надежный и хороший специалист. Также он призвал не забывать, как развивалась экономика, и о том, что спады были связаны с мировым кризисом.

12:22 Президент уточнил, что РФ потихонечку вылезала из мирового кризиса много лет. Что ей пришлось столкнуться с обрушением цен на нефть. Темп роста экономики страны, как отметил Путин, один из важнейших показателей. Национальные проекты, по словам Путина, направлены на изменение структуры экономики. «На это правительство и рассчитывает», — сказал Путин.

12:23 Путин отметил что РФ надо войти в другую лигу экономик. «Нам нужно войти в другую лигу по качеству экономики», — сказал Путин и признался что в целом доволен работой команды Медведева.

12:25 Из Волгограда попросили вернуть расформированное в 1998 году училище. «Не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища», — посетовал Путин.

12:25 По словам президента, Минобороны выстраивает подготовку кадров по необходимости. «Надо посмотреть, чтобы не только память осталась… посоветуюсь с Минобороны».

12:26 Следующий вопрос заданный президенту касался профицитного бюджета, но при этом повышения НДС, тарифов и введения налога на самозанятых. Путин ответил на это, сказав, что профицит хороший показатель работы правительства.

12:28 Кроме того, глава государства уточнил, что нельзя забывать, что РФ как страна, имеющая основные доходы от продажи нефти и газа, имеет ненефтегазовый дефицит. В результате кризиса РФ была вынуждена тратить нефтедоллары, чтобы выполнить социальные обязательства. И нефтегазовый дефицит вырос до 13%. «Это очень серьезно для нашей экономики», — заметил Путин.

12:29 Путин отметил, что эффективная ставка НДС в целом в экономике будет меньше чем 20%. «Мы сохранили практически льготы», — напомнил президент.

12:31 Путин подчеркнул что ЦБ РФ предпринимает усилия по предотвращению роста инфляции. «Что касается роста тарифов ЖКХ, то они в среднем за последние годы росли на 4%. В следующем году это будет проводиться в два этапа», — напомнил президент и добавил, что повышение тарифов должно происходить по согласованию с правительством РФ.

12:32 Вопрос от «России в Новосибирске»: за технологической программой построения нового научного городка встаёт много социальных вопросов — инфраструктура, детские сады.

12:33 Путин: в Новосибирске говорили об этом. Но главная задача — выполнить установку на развитие академгородка, что позволит и деньги зарабатывать на высоких технологиях. «За этим и социалка потянется. Но если что-то надо будет — будет помогать. Ипотека у нас растёт, будем поддерживать её тоже. Она у нас хорошо растёт», — указал Путин.

12:34 Президенту России задали вопрос о том, что последний НИИ, который занимался разработками в области льна, находится в состоянии ликвидации. Президента спросили, как он оценивает темпы роста промышленности? Путин отметил, что производство льна всегда было «фишкой» России и уточнил, что не знает, что происходит с этим институтом.

12:36 Путин отметил, что рост промышленности в целом выше, чем рост ВВП. Легкая промышленность, по словам главы государства, развивается еще быстрее. Производство продуктов питания выросло на 13%. Что касается производства одежды и обуви, то здесь рост — 9%. Путин также отметил, что поддержка российской промышленности пока недостаточна.

12:37 Вопрос от Первого канала: в советском детстве все боялись ядерной войны… «Сейчас не боитесь, что ли?» — пошутил Путин.

12:37 Всё чаще на бытовом уровне говорят о войне. Как президент может успокоить тех, кто боится ядерной войны?

12:38 Путин: «Я думаю, что вы правы. Сейчас подумал… Как-то эта вся опасность подобного развития мира затушёвывается, уходит. Это кажется невозможным или чем-то не таким важным».

12:38 «Между тем, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а, может, и планеты. Вопросы серьёзные. Очень жаль, что такая тенденция недооценки имеет место быть и даже нарастает», — указал президент.

12:39 По его словам, сейчас мы наблюдаем систему сдерживания гонки вооружений, выход США из многих договорённостей. «Мы вынуждены были — вынуждены! — ответить созданием новых систем вооружений по преодолению ПРО».

12:39 «Говорят, что мы получили преимущество. Да, это правда! Они потом тоже будут и у других великих держав (эти вооружения)», — заявил Путин.

12:39 Президент подчеркнул, что Россия лишь поддерживает паритет.

12:40 «Если появятся ракеты в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем», — указал Путин.

12:40 Президент отметил, что не идёт переговоров по продлению СНВ-3. «Не интересно? Ну ладно, мы обеспечим свою безопасность. Но в целом для человечества это очень плохо», — указал он.

12:41 Наконец, существует тенденция «понижения порога применения». «Есть идея создать ядерные заряды малой мощности, это уже тактическое применение. Некоторые такие идеи звучат у аналитиков на Западе. Но это снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе!»

12:42 Баллистические ракеты в неядерном исполнении — вроде бы США отказались от идеи, но всё равно разговоры идут. «Всё-таки это всё на грани возможной ошибки (с определением цели для боеголовок). До этого нельзя доводить, но эта идея существует. Из мирового океана выстрелила — хрен её знает, в ядерном она или в неядерном?»

12:42 Путин надеется, что у человечества хватит здравого смысла, «чтобы не доводить до крайности».

12:42 Президента Российской Федерации попросили ответить на вопрос об инциденте в Керченском проливе.

12:44 Путина спросили о судьбе украинских военных и заключенных гражданах РФ в США. Инцидент в Керченском проливе Путин назвал провокацией и уточнил, что она была рассчитана на обострение ситуации. «Зачем нашим украинским партнерам такое развитие событий?» — риторически поинтересовался Путин.

12:45 Волгоградские журналисты попросили президента Владимира Путина рассмотреть возможность восстановления Качинского училища, в котором до 1998 года велась подготовка военных летчиков. Глава государства пообещал изучить вопрос и посоветоваться с Минобороны. Читайте также: Путина попросили восстановить Качинское училище в Волгограде

12:45 Путин заявил, что нынешний президент Украины повысил свой рейтинг за счет интересов своей страны. Кроме того, он предположил, что те, кто послал украинских моряков в Керченский пролив, ожидал, что эти моряки погибнут.

12:46 Журналист с Украины: сколько тратится денег на «оккупированный» Донбасс? «Там нищета под руководством вашим».

12:46 Каково условие обмена украинских заключённых и украинских военнослужащих?

12:47 Вопросы украинского журналиста вызывают смех в зале, особенно после слов о вмешательстве в выборы США. Путин призвал зал вести себя потише.

12:47 «Вы считаете людей этих гражданами своей страны (в Донбассе). Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Это сделали украинские власти, ввели сплошную экономическую блокаду!» — отвечает Путин.

12:48 На Донбассе каждый день гибнут люди от ударов украинской армии — президент.

12:48 Гуманитарную помощь Россия оказывает ради того, чтобы людей «окончательно не съели и не порвали». «И будем это делать дальше», — указал Путин.

12:48 Стратегия Киева обречена на провал.

12:49 «Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остаётся нашим крупным торговым партнёром. Торговый оборот растёт и вырос за текущий год! Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи», — указал глава государства.

12:49 В ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос из Новосибирской области, касающийся проекта «Академгородок 2.0». По словам новосибирской журналистки, представляющей регион, «Академгородок 2.0» — уникальный проект для всей страны: «Но за технологической составляющей этого проекта стоит ряд задач не меньшего масштаба. Это строительство жилья для тех, кто будет его воплощать, дороги, детские сады, школы. Вопрос наш заключается в том, не разобьются ли наши научные амбиции о быт? Будет ли, где жить учёным?» В ответ Владимир Путин подчеркнул, что если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов, это будет решаться. Читайте подробнее: Новосибирск спросил Путина: «Не разобьются ли наши научные амбиции о быт?»

12:49 «Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чём интерес собственного народа, такая ситуация будет продолжаться независимо от того, кто находится у власти в Кремле», — подчеркнул Путин.

12:50 Об освобождении украинских военных, задержанных в Чёрном море: «Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела».

12:52 Владимиру Путину задали вопрос о том, что одной инициативной группе в Санкт-Петербурге не удается построить футбольное поле для детей из неблагополучных семей и из детских домов из-за противодействия отдельных городских чиновников. Путин пообещал, что этот вопрос будет решен.

12:53 Вопрос от Интерфакса по арестам рэперов. Путин отметил, что знает про рэп по знакомству с Тимати.

12:54 Зачем государству вмешиваться, зачем разгоняли рэп-концерты? «Ну, поют с матерком, ну, пусть будет так»

12:54 Обсуждается вопрос, что за негативные высказывания о государстве будет ужесточена ответственность. Первым делом будет удар по соцсетям и молодёжи. Не боится ли президент потерять молодёжь?

12:55 «Когда мне говорят о молодёжи, я вспоминаю трагические и героические некоторые наши страницы истории. Вспомним роту десантников, 96 человек против 2 тысяч, в живых остались шесть. Почти двое суток бой шёл, переходили в рукопашную. Вот герои — 19−20 лет ребятам».

12:56 Путин похвалил волонтёров, тех, кто занимается поисковой деятельностью. «У нас этот слой колоссальной глубины. И это всё молодёжь, это опора сегодняшнего дня и будущего России», — отметил Путин.

12:56 Среди талантливых музыкантов есть и рэперы, признал Путин.

12:56 «Поругание флагов… почти в каждой стране это есть. Нужно уважительно относиться к своей стране. Чем отличается поведение в интернете от поведения вне интернета, тем более интернет проник во всю нашу жизнь? Ничего плохого не вижу», — Путин.

12:57 От разгонов рэп-концертов ничего хорошего нет, признал президент. Но от обратного тоже нет ничего хорошего — когда «поют с матерком».

12:57 «Искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, низкому профилю культуры. Сама культура существует, чтобы поднимать этот уровень. За это нельзя хватать и не пущать, наказывать. Это неверно. Но есть и другие вещи», — указал Путин.

12:58 «Зачем нам потворствовать пропаганде употребления наркотиков? Это деградация нации. Мы что, хотим деградировать что ли?» — Путин.

12:58 «Поощрять нельзя и смотреть безучастно нельзя. Но противодействовать по-другому надо этим тенденциям».

12:59 Так же, как была пропаганда суицида среди молодёжи, напомнил Путин. «Надо аккуратно, спокойно выстраивать, убеждать в большей привлекательности других ценностей», — отметил президент.

13:01 Президента России спросили о проблеме заключения мирного договора между РФ и Японией. Японский журналист отметил, что японская общественность очень обеспокоена. «Как продвинуть отношения между Японией и РФ на новый уровень?» — поинтересовался журналист.

13:02 Путин отметил, что вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора между РФ и Японией. Путин отметил, что на Окинаве есть крупная американская военная база.

13:03 Путин добавил также, что губернатор Окинавы против расширения американской военной базы. «Он против, но ничего сделать с этим не может», — сказал Путин.

13:04 Президент России продолжая отвечать на вопрос о проблеме развития российско-японских отношений заявил, что «мы не знаем, что будет происходить после заключения мирного договора». «Нас беспокоят планы размещения ПРО США», — сказал Путин.

13:04 «Провокации всегда плохи, они рассчитаны на обострение ситуации. Зачем это нужно нашим украинским партнёрам? Понятно, там выборы, нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента. Это плохо. В конечном итоге это всё во вред интересов своего народа и своего государства», — прокомментировал Владимир Путин современную политику украинских соседей. Об этом: Путин: Порошенко поднимает свой рейтинг за счёт интересов своей страны

13:04 Владимир Путин заверил, что РФ будет искренне стремиться к заключению мирного договора с Японией.

13:05 Путин рассказал, что Орешкин докладывал ему о своей поездке в Японию и о том, что договорились об открытии японского рынка для поставок туда мяса и птицы из РФ.

13:06 Большинство жителей российских регионов ожидают, что результатом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина станет «решение проблем в ручном режиме». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал глава федеральной Ассоциации защиты бизнеса (АЗБ), общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. «Уверен, что большинство людей в регионах ожидает привычного решения проблем в ручном режиме президентом России, а также ждёт оргвыводов в отношении допустивших промахи региональных чиновников», — подчеркнул собеседник агенства. По мнению Хуруджи, в ходе пресс-конференции будут подняты вопросы по мусорной реформе, нарушениям во ФСИН и условиям содержания заключённых, а также прозвучат просьбы о различных социальных льготах, увеличении пенсий. Подробности в материале: Регионы ждут от президента РФ решения проблем «в ручном режиме»

13:06 Вопрос от RT об облегчении процедуры получения гражданства людям с Украины. В чём логика? Если это для помощи людям с Донбасса, почему не сделали раньше? Не сохранится ли та же самая бюрократия?

13:07 Ещё один вопрос об инциденте со Скрипалями и аналогичными международными инцидентами. Трамп говорит, что одна из руководительниц Huawei стала разменной монетой в торговой войне. Будут ли такие инциденты с Россией?

13:08 «Я не буду комментировать то, что происходит в китае-американских отношениях. Это очень тонкая сфера и мы не будем здесь действовать по принципам, изложенным в кодексе царя Хаммурапи. У нас это звучит «око за око, зуб за зуб». Исходить надо из реалий», — ответил Путин на второй вопрос.

13:09 «Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей, просто чтобы на кого-то их менять. Что же касается судьбы наших граждан… Бутину заставляют в чём-то признаться, но я не понимаю, в чём она может признаться. Никаких заданий российских органов власти она не исполняла — я могу это ответственно заявить», — указал президент.

13:09 Путин не понимает, за что Бутину засадили в тюрьму — оснований нет. Но надо как-то сохранить лицо американской юстиции. «Чем закончится, посмотрим», — отметил президент, пообещав поддержку Бутиной.

13:10 Цель у инцидентов с российскими гражданами одна — сдержать развитие России как конкурента, указал Путин.

13:10 По поводу российского гражданства: «Бюрократия вечна, победить её невозможно! Но и жить без неё нельзя».

13:11 Принятие гражданства связано не только с событиями юго-востока Украины. Правительство готовит поправки в соответствующий закон по приобретению гражданства для того, чтобы показать, что Россия «не стремится и не будет поддерживать политики, связанной с растаскиванием русского и украинского народов».

13:12 Президент России дал чётко понять, что вопрос возвращения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской государственной границы в Чёрном море, можно будет решать только после завершения уголовного дела. Подробности в материале: «Обмен украинских моряков можно обсуждать после уголовного дела» — Путин

13:12 «Коллега из украинских СМИ говорил о тяжёлых испытаниях людей с Донбасса… А Украине что, лучше что ли? Там примерно так же, как на Донбассе в целом! Всё хуже и хуже становится», — указал Путин.

13:13 Транш МВФ Украине — только выплатить пенсии и социальной сфере. Будущим поколениям придётся расплачиваться. На Украине в целом неблагоприятная обстановка по всем направлениям, считает Путин.

13:13 Закон о гражданстве будет принят в начале 2019 года.

13:14 Путина спросили о прошедших региональных выборах. В некоторых регионах, как сказал журналист, они прошли напряженно. Хакасия установила рекорд, проведя их за два месяца. Местами к власти пришли кандидаты от оппозиции. Путина спросили о причинах такого протестного голосования и о том, как он будет выстраивать отношения с регионами, где победили оппозиционные кандидаты?

13:15 Путин ответил, что встретится с вновь избранными главами регионов. Кроме того, он сказал, что оппозиционные кандидаты уже побеждали на региональных выборах.

13:16 Путин признался, что для него главное — это то, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему.

13:16 Путин пообещал, что будет помогать любому избранному руководителю региона и чтобы этот руководитель был «на высоте».

13:17 Вопрос от РИА Новости о санкциях: готова ли Россия к новому витку таких ограничений, есть ли план правительства по минимизации последствий?

13:18 «Санкции — много раз уже об этом говорили. Россия почти всю свою жизнь живёт при каких-то ограничениях или санкциях. История XIX, XX века — всегда одно и то же. Посмотрите дипломатическую переписку конца XIX — начала XX века. Всё одно и то же, призывали навести порядок на Кавказе…»

13:19 Санкции связаны с ростом могущества России. «Думали, что страны такой-то уже нет, а она есть и надо с ней считаться», — отметил президент.

13:20 «Наша экономика адаптировалась к внешним ограничениям… После введения санкций падение ВВП 2,5% составило — меньше, чем во время прошлого кризиса», — указал Путин.

13:20 По словам Путина, в Минфине США считают, что падение 2,5% ВВП в 2015 году связано только на одну треть с санкциями, а на две трети — с падением цен на энергоресурсы. «Думаю, там меньше. Но как-то влияет. Влияет и на тех, кто делает (санкции)», — подчеркнул глава России.

13:21 Во многих странах Евросоюза очень высокая безработица, например, в Испании 15%. А в России 4,8%. Негатив от санкций обоюден, указал президент.

13:22 Доля отечественного транспортного машиностроения — 98%. В автомобилестроении — 85%. По некоторым другим ключевым направлениям — тоже около 80%, рассказывает Путин. 600 млрд рублей истрачено на импортозамещение за последнее время.

13:23 «Сельское хозяйство сделало такой рывок, какой трудно представить было. Объёмы продаж с 2000 года на внешний рынок увеличились в 16 раз. Просто невероятно», — указал Путин.

13:23 Президента России спросили о том, что сейчас в обществе очень высок запрос на социальную справедливость и о том, что большинство граждан РФ ностальгируют о СССР.

13:25 Путин сказал, что реставрация социализма в РФ невозможна, но возможны социализация экономики и социальной сферы. Но это всегда, по словам президента, связано с тупиком в экономике. «Но справедливое распределение ресурсов и справедливое отношение к людям, которые живут за чертой бедности, обеспечить подавляющее большинство людей услугами образования и здравоохранения, это если говорить про социализацию в этом смысле, то мы именно такую политику и проводим сейчас», — заверил Путин.

13:26 ГТРК «Южный Урал»: вопрос о сортировке мусора. Ни в одном городе нету условий для организованного раздельного сбора мусора. Почему до сих пор не используется мировой опыт?

13:27 «Ситуация сложная, но ответ простой: мы никогда этим не занимались. Десятилетия с советских времён просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался мусоропереработкой никогда», — указал президент.

13:27 С развитием промышленности, с развитием промышленности товаров широкого потребления количество мусора лишь растёт.

13:28 «Нам нужно решить несколько первоочередных задач: ликвидировать незаконные свалки. И второе — выстроить целую индустрию переработки. Государство в лице регионов и муниципалитетов должно создать условия для раздельного сбора мусора и последующей утилизации», — Путин.

13:29 Президент понимает людей, которые против строительства мусоросжигающих заводов. «Нужно, чтобы на фильтрах не экономили — это самая дорогая часть. Но нужно, чтобы всё было сделано по соответствующей методике и технологии», — указал президент.

13:29 «Хотя 200 по стране мы должны сделать!» — надеется президент.

13:30 Журналист из Китая спросил Путина, о том, как президент РФ оценивает изменения, произошедшие в КНР за годы открытости и реформ.

13:31 Вопрос о мусоре чрезвычайно важен. Читайте подробнее сюжет ИА REGNUM «Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора».

13:32 Кроме того, Путина спросили о том, доволен ли он развитием отношений между РФ и КНР? Путин ответил, что товарооборот между РФ и КНР будет в районе 100 млрд. «Мы решили все проблемы, которые доставались нам со времен СССР, и двигаемся дальше», — сказал Путин. — Мы сотрудничаем активно на международной арене». Это сотрудничество, по словам Путина, является фактором стабильности и оздоровляет международную обстановку. Путин также отметил, что РФ позитивно оценивает изменения, произошедшие в Китае, а также отметил важность стабильности в том числе и в политической сфере.

13:33 Вопрос из Якутии: Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через Лену может стать символом нового этапа освоения Дальнего Востока. Ждать ли мост?

13:34 «Крымский мост это и символ воссоединения Крыма с Россией, и возможности для развития полуострова. То же самое относится к мосту через реку Лену», — указал президент.

13:34 Стоимость моста очень большая, крайне дорогой проект. Упрётся ли мост просто в город и всё? Или есть возможность развития на другом берегу Лены в целом — инфраструктуры, экономики, выход на новые месторождения? Надо сопоставить расходы и конечный результат.

13:34 Японский журналист спросил у Путина: общественность в Японии и в России волнует мирный договор. Если будет заключен мирный договор, то вот это размежевание, если нам отдадут два острова, то этого будет мало. Ваши переживания о том, не будут ли размещены американские войска. Япония до сих пор несёт зависимость от США. Считаете ли вы, что эти вопросы могут быть решены в двухсторонних переговорах? Или нужно привлекать и США? «Военные базы США на Окинаве есть. Нам непонятен суверенитет Японии в этой ситуации. И люди в Японии против её расширения, этой базы. И губернатор против. И люди выходят на улицы и протестуют. Все против. Но это происходит. Без ответа на эти вопросы нам трудно будет принимать какие-то решения. Здесь у нас иллюзий нет никаких. Военные США в Японии — часть американских стратегических войск, вынесенная на периферию. Мы это понимаем. И премьер-министр Абэ это понимает. Тем не менее у нас развиваются двусторонние отношения, вернулся министр Орешкин из поездки в Японию, есть договоренности о поставках леса, другие проекты. Процесс сложный, но он идёт», — ответил Путин. Читайте также: Путин: Военные базы США на Окинаве. Нам непонятен суверенитет Японии

13:34 «Если коллеги на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся — мы, конечно, реализуем», — указал Путин.

13:35 «Но газ не закончится! У нас его больше, чем во всём мире в целом. Только на Ямале 67 трлн», — указал президент.

13:36 Следующий вопрос Путину касался экологической тематики. Путина пригласили на круглый стол, посвященный стратегии развития России, и попросили обратить внимание на состояние реки Дон. Путина спросили также о том, что сейчас нет большой идеи развития России.

13:37 Отвечая на вопрос журналиста из Челябинска, Владимир Путин заявил, что перед страной стоят две задачи: ликвидация незаконных свалок и выстраивание индустрии переработки мусора. При этом, по мнению президента, необходимо учитывать иностранный опыт. Об этом: Путин: в России требуется построить 200 мусороперерабатывающих заводов

13:38 Путина попросили обратиться к федеральным телеканалам, чтобы те провели общенациональную дискуссию о том, какую Россию мы строим? Также вопрос касался легковесности телешоу, транслируемых по центральным телеканалам.

13:38 Путин ответил, что Андрей Кончаловский не приспосабливается и говорит как думает. «Он глубокий человек», — сказал Путин.

13:40 Путин сказал, что неквасной патриотизм не может не быть основой укрепления российского государства. Также он сказал, что с ним говорил Гранин, который пожаловался на низкое качество передач, транслируемых по телевидению. За последнее время в этом отношении кое-что меняется. Информация становится более сбалансированной. «Я мало смотрю телевидение и в интернет редко заглядываю, но мне кажется, что стало получше», — сказал Путин.

13:42 Вопрос журналиста из Чикаго о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Путин: мы добились существенных успехов в борьбе с терроризмом, нанесли серьёзные удары в Сирии. Есть опасность перетекания группировок в соседние регионы, в Афганистан и другие страны.

13:43 «Что касается вывода американских войск, я не знаю что это такое. Американцы в Афганистане 17 лет и говорят, что выводят свои войска. Они там пока присутствуют. Мы не видим признаков американских войск пока. Но допускаю, что такое возможно», — отметил президент.

13:44 Сейчас на повестке дня формирование конституционного комитета. В Стамбуле была встреча России, Турции, Франции и ФРГ об этом. Это шаг к урегулированию отношений. «Мы согласовали полностью этот список с президентом Асадом», — отметил глава России.

13:45 «Работа находится на завершающей стадии. Если не в конце этого года, то в следующем список будет согласован и будет процесс урегулирования», — Путин.

13:46 Президент напомнил, что присутствие войск США нелегитимно, не одобрено ООН и не по приглашению Сирии. «Раз США приняли решение вывести свой контингент, это правильно», — отметил президент.

13:46 «В целом мы удовлетворены тем, как идёт совместная работа», — подытожил Путин вопрос о Сирии.

13:47 Следующий вопрос заданный Путину был посвящен тому, что темпы роста сельского хозяйства в РФ замедлились, несмотря на отсутствие конкуренции в связи с санкциями.

13:48 Путин ответил, что сельское хозяйство давно уже национальный проект и поддержка его измеряется сотнями миллиардов рублей. Что касается снижения темпов роста сельского хозяйства, то Путин признал этот факт и добавил, что далеко не все страны ввели против РФ санкции, а значит РФ не принимала контрмер.

13:49 Президент России сказал также, что в прошлом году был рекордный за всю историю урожай. В этом году в связи с неблагоприятными погодными условиями, по словам Путина, урожай оказался меньше — 110,5 млн тонн. «Показатели ушли вниз», — сказал Путин и заверил, что в РФ увеличился объем возможного экспорта. «Мы выполним все обязательства и все контракты», — добавил Путин.

13:50 Путин призвал повышать конкурентоспособность и наращивать инфраструктуру в сельском хозяйстве.

13:51 Президент РФ подчеркнул, что нужно наращивать производство продуктов высокой степени передела. И кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость социального развития российского села.

13:52 Вопрос от «Крым 24» о вводе ограничений против России и влиянии санкций на крымчан.

13:52 В ходе большой пресс-конференции 20 декабря вопрос президенту РФ удалось задать журналисту Юрию Абумову, представляющему газету «Хакасия». Он поднял тему прошедших региональных выборов. Например, главой Хакасии стал молодой коммунист Валентин Коновалов. Владимир Путин отметил, что намерен всячески помогать любому избранному руководителю региона, неважно, какую партию он представляет: «Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель региона оставался на высоте, был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал». Подробности в материале: Владимир Путин намерен встретиться с коммунистом, возглавившим Хакасию

13:52 «Говорят об аннексии Крыма. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это была аннексия и силовой захват, то жители Крыма ни при чём, они ни в чём не виноваты! А если они пришли проголосовали, то это не аннексия», — указал президент.

13:53 Против крымчан ввели ограничения по визам, по передвижению, по финансовым операциям, работе страховых компаний и использованию морской и иной инфраструктуры. «Не только избирательно против руководства, но против всех! Если это аннексия, за что против них ввели санкции? А если ввели против конкретного голосования, то надо признать, что оно состоялось», — пояснил Путин.

13:54 Путина спросили о том, может ли быть поддержка российского сегмента интернета по аналогии с поддержкой кино и ТВ?

13:55 Путин сказал, что в РФ есть поддержка российского контента в интернете.

13:55 Кроме того, глава государства сказал, что рано или поздно ему придется жениться.

13:56 Путина спросили о том, насколько для него важно чтобы все присутствующие журналисты объективно и ответственно относились к тому, что они делают? Есть ли в РФ «мягкая сила»?

13:57 Отмеченный президентом России Владимиром Путиным приоритет по ликвидации незаконных свалок и развитию современных технологий в индустрии мусоропереработки свидетельствует о том, что шаги, предпринятые правительством Челябинской области в 2018 году, были сделаны в верном направлении. Об этом заявил губернатор региона Борис Дубровский. Об этом: Губернатор Дубровский отреагировал на вопрос Путину из Челябинска

13:58 Путин сказал, что сила в правде и поэтому в этой формуле заложено призвание СМИ. «Только так СМИ могут завоевать доверие миллионов людей», — сказал Путин. — Раньше все было политизировано, а сейчас все коммерциализировано». Путин констатировал, что доверие к СМИ со стороны людей подорвано. «Нужно стремиться к тому, чтобы быть максимально объективными», — сказал Путин.

13:59 Вопрос об отказе принять резолюцию ООН по Афганистану: западные страны считали, что ситуация в Афганистане улучшается, Россия — наоборот. Каковы перспективы «Московского формата» по Афганистану?

14:00 «Я не помню, в чём там тонкости проекта этой резолюции. Но, думаю, согласитесь, как и подавляющее большинство людей, живущих в Афганистане… если партнёры хотели констатировать, что там всё хорошо, это далеко от реалий. Правительство в Кабуле сколько территории контролирует в стране? Вряд ли больше одной трети», — указал Путин.

14:01 Результаты выборов проводятся месяцами, идут переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Возможно, это и неизбежно, но надо делать это открыто и публично, чтобы было понятно, о чём идёт речь», — указал президент.

14:01 Россия будет укреплять базу в Таджикистане.

14:03 Вопрос о правах человека. Мария Бутина была арестована как частное лицо, есть ли смысл в этом плане России обращаться к западному опыту?

14:03 Также вопрос от «Царьграда» о мировом православии, ситуация на Украине.

14:03 Президента спросили о перспективах строительства моста через реку Лена в Якутии. Отвечая на вопрос, Владимир Путин подчеркнул, что перед тем, как возводить этот объект, необходимо выяснить, даст ли он возможности для развития республики. «Это надо точно посчитать — стоимость этого моста очень большая, это дорогой проект. Надо посмотреть: он упрётся просто в город и всё, или есть возможность развития региона в целом на другом берегу реки Лена, развития экономики, инфраструктуры, выход на какие-то месторождения. Вот что надо решить. Надо сопоставить расходы и конечный результат для экономики региона в целом. Если коллеги между собой на уровне Минтранса, Минэкономики договорятся, то мы, конечно, этот проект реализуем», — сказал Владимир Путин. Об этом: Путин: Мост через реку Лена в Якутия — это дорогой проект

14:04 «Мы и так опирались на международный опыт (в правах человека), когда принимали закон об иноагентах. Речь не о запретах. Речь о том, чтобы та или иная структура, получая финансирование из-за границы, зарегистрировалась в таком качестве. Вот и всё. В тех же США запрещают такую деятельность. Как результат — арест Бутиной. У нас же просто речь о регистрации», — указал Путин.

14:05 «Уму непостижимо. Это прямое политическое вмешательство в церковную жизнь. Такого не было со времён Советского Союза», — Путин о расколе православия на Украине.

14:06 УПЦ была практически независимой, связь лишь духовная — упоминали имя московского патриарха на служении. Теперь же Украина будет подчинена финансово в церковной иерархии, уверен Путин.

14:07 «Это делается в преддверии предвыборной кампании и с целью разрыва между российским и украинским народами», — уточнил президент.

14:07 «Больше всего меня беспокоит, что за этим последует передел церковной собственности. Он может приобрести очень тяжёлый характер. Если не кровавый», — считает глава России.

14:08 Президенту РФ задали вопрос о ситуации во Франции и протестах «желтых жилетов». Каков, по мнению Путина, протестный потенциал граждан РФ?

14:10 Писатель Даниил Гранин незадолго до своей кончины жаловался президенту Владимиру Путину на обилие новостей о преступлениях и коррупции на телевидении. Об этом глава государства рассказал в ходе своей пресс-конференции 20 декабря. Читайте подробнее: Путин доволен, что информполитика телеканалов стала более позитивной

14:11 Президент РФ заявил, что нужно обеспечить права граждан на выражение своего мнения и своей позиции, путем публичных мероприятий, но они должны оставаться в рамках закона. «Все, что выходит за рамки закона, — недопустимо», — сказал Путин. Кроме того, он сказал, что события во Франции связаны с повышением цен на горючее, но они послужили триггером и спусковым механизмом, и выплеснулось недовольство общества в целом. «Причем это коренные французы, — обратил внимание Путин. — Но оценивать действия французских властей совершенно некорректно». Путин добавил, что французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин, и сделали это для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики. Направить эти деньги на развитие альтернативных видов энергетики. «Это людям не понравилось», — сказал Путин.

14:12 В РФ, как заметил Путин, цены на горючее поднялись в связи с ситуацией на мировых рынках, и правительство начало сразу принимать меры по остановке этого роста и даже по их снижению. Это, по словам Путина, принципиальный момент, отличающий ситуацию во Франции от ситуации в РФ.

14:13 Президент России озвучил главные позиции коллективного Запада по Крыму. «Что мы слышим, когда говорят об аннексии Крыма Россией. Что такое аннексия — силовой захват. Если это был силовой захват, то жители Крыма здесь ни при чём, они ни в чём не виноваты. Если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия», — отметил Путин. Об этом: Путин указал на банальные противоречия позиции Запада по Крыму

14:14 Вопрос от «Края Рязанского» о цифровом телевидении. Как оценивается подготовка регионов к переходу? Не останутся ли забытыми малые населённые пункты? Что делать тем, кому покупка даже дешёвой приставки — удар по бюджету?

14:15 «Уверяют, что никто без телевидения не останется. Будем двигаться небольшими шагами. Сейчас проходит в Твери, потом будет у вас. Пока нареканий нет. Губернатор сам ездит, внимательно смотрит…» — комментирует президент.

14:16 «Была идея переходить резко, не буду скрывать, в течение полугода. Я сказал: нет. Мы должны внимательно следить, что будет происходить на территории», — отметил Путин.

14:17 Путина спросили о положении дел в российско-британских отношениях и о том, как на РФ отразится «Брексит».

14:18 Работает нормально — так оценил президент РФ Владимир Путин работу губернатора Смоленской области Алексея Островского, отвечая на вопрос о губернаторах — представителях оппозиционных партий. Об этом: Работает нормально: Путин о губернаторе Смоленской области

14:19 Путин рассказал, что, на его взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике и в интересах двух стран из этого тупика выйти. Что касается выхода Великобритании из ЕС, то это, по мнению Путина, опосредованно отразится и на РФ. Путин также добавил, что британские компании активно работают на российском рынке.

14:20 Путин отметил, что Тереза Мэй вынуждена исполнять итог референдума о «Брексите» и подчеркнул, что у РФ достаточно друзей в Великобритании, особенно в бизнес-среде.

14:22 ГТРК «Карачаево-Черкессия»: просят посетить регион, новый курорт Архыз и прокатиться на лыжках. Будет ли такая возможность? «Мне бы очень хотелось это сделать, но я в любом случае поздравляю вас с развитием этого дела. Это конкурентные преимущества республики, уверен, что это будет развиваться и дальше. Если смогу, приеду», — ответил Путин.

14:23 Владимира Путина спросили о том, как РФ будет восстанавливать политику в отношении Армении после выборов. «У нас ровные отношения с Арменией, и она наш стратегический партнер, член ОДКБ», — сказал Путин. — Надо развивать то, что есть. Армянский народ — ближайший народ русского народа»

14:24 Вопрос по Газпрому: очень многие жители Ленинградской области, видя, как проходит мимо них «Северный поток», не получают газ. А теперь Газпром не может пустить газ на Корельском перешейке (часть Петербурга и районы Ленобласти).

14:25 Президент взял на заметку инцидент: трубу не проложили в одном из районов, но по актам закрыли.

14:26 Спрашивающий критикует детей менеджеров Газпрома, которые хвастаются роскошной жизнью, полётами на «Суперджетах».

14:27 «Я посмотрю, где они летают и на чём. То, что вы говорите, это правильно. Но что касается газоснабжения внутри страны, оно растёт. Растёт и за рубеж — исторический максимум достигнут, и это нужно в том числе нашему бюджету», — указал Путин.

14:28 Газификация растёт, и проблема не только в Газпроме. Газпром доводит трубу до населённых пунктов, но распределение должно решаться с помощью регионов», — отметил Путин. «Регион достроил!» — крик из зала по поводу случая в Ленобласти. «Не знал. Я это проверю», — добавил Путин. Приозерский, частично Выборгский район, частично Петербург.

14:29 Путина спросили о том, что в 2018 году в ЦАР погибли российские корреспонденты и что Путину известно об этом и о причастности к этому ЧВК «Вагнера». Кроме того, Путина спросили о том, что он думает о частных армиях.

14:30 Еще один вопрос заданный Путину касался судьбы Льва Пономарева.

14:31 Путин сказал, что все должны оставаться в рамках закона. Он также указал на то, что нельзя запрещать частную охранную деятельность и что если ЧВК «Вагнера» что-то нарушает, то этому должны дать оценку правоохранительные органы.

14:31 Путин призвал не забывать о журналистах погибших на юго-востоке Украины.

14:33 Журналисты, погибшие в ЦАР, как отметил Путин, прибыли туда без уведомления местных властей. Путин уточнил, что они приехали туда как туристы, а не как журналисты, и, по имеющимся данным, покушение совершили местные группировки. «Там идет расследование, и достоверных данных пока нет, но мы рассчитываем что они будут получены», — сказал Путин.

14:33 Вопрос из Владивостока: благодарят за перенос столицы Дальневосточного округа в этот город.

14:35 Лесной фонд на кадастровый учёт не поставлен, идёт вырубка. Озёра и водоёмы находятся в собственности частной. Просят разобраться президента.

14:36 «Вас с пенсионной реформой, наверное, обманули».

14:36 Льготы, добавленные после протестов, оказались дороже дефицита ПФР. Зачем? Стоит отменить пенсионную реформу!

14:37 Переход от аналогового телевидения к цифровому в России должен происходить плавно и небольшими шагами, заявил Владимир Путин. Кроме того, при переходе необходимо следить за тем, что происходит на территориях, а также помогать людям, которые не могут купить приставки за свои деньги. Читайте также: Переход от аналогового ТВ должен переходить плавно — Путин

14:38 Пресс-конференция Владимира Путина длится более двух часов. Многие журналисты надеются, что смогут задать вопрос президенту, поэтому пытаются привлечь внимание президента плакатами.

14:38 Журналист просит Путина помочь перевести из Иркутска трёхлетнего ребёнка в Москву на лечение — деньги уже собраны…

14:38 Путин сказал, что в отношении Пономарева решение принято судом за призывы к несанкционированным акциям. Президент РФ сказал, что не хочет подвергать сомнению решения судебных органов РФ.

14:40 Несмотря на просьбы Дмитрий Пескова опустить плакаты, многие этого не сделали:

14:41 Вопросы лесного фонда требуют отдельного изучения, Кожемяко наверняка президента слышит и должен об этом доложить, говорит Путин.

14:41 Перенос столицы: Трутнев раньше об этом вопрос ставил. Владивосток — центр притяжения внимания соседних стран. Это обоснованное решение. В свою очередь на вопрос о пенсионной реформе Путин просто пересказал тезисы о сокращении числа работающих относительно пенсионеров.

14:42 Владимиру Путину задали вопрос о пытках в местах заключения.

14:43 Путина также спросили о реформе ФСИН и когда она произойдет?

14:45 Ситуация в местах лишения свободы, по словам Путина, должна находиться под постоянным контролем прокуратуры. «Пытки — это преступления, и за них надо наказывать, — сказал Путин. — Говорить о том, что там надо все переломать, — неправильно. Надо повышать уровень гражданского контроля».

14:45 Многие парижане переехали в пригороды — из-за этого протесты «жёлтых жилетов», говорит Путин в качестве ремарки.

14:46 Вопрос «Газеты.ру»: насколько достоверна статистика, например, о росте доходов и падении цен. Но граждане России этого не замечают.

14:47 Не пора ли произвести «тонкую настройку» официальной статистики? Иначе майские указы будут выполнены, а индекс счастья окажется нулевым.

14:47 Президент Владимир Путин пообещал разобраться с вопросом газификации районов на севере Ленинградской области, а также обратить внимание на траты представителей различных структур Газпрома, которые вызывают вопросы у СМИ и представителей гражданского общества. Об этом: Путин обещал разобраться с газификацией Ленобласти и тратами Газпрома

14:48 Представители СМИ надеются, что успеют задать свой вопрос:

14:48 Путин: отчасти согласен, но только отчасти. Статистика несовершенна, но самое главное даже не в её качестве, которое нуждается в совершенствовании, но в объяснении людям о том, что это усреднённые цифры.

14:49 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов согласен с позицией президента РФ Владимира Путина в том, что реставрация социализма в коммунистическом понимании невозможна, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря. Депутат Госдумы также указал, кто мешает стране взять курс на социальную справедливость. Подробности в материале: В Госдуме назвали противников курса на социальную справедливость

14:50 Президент РФ Владимир Путин положительно оценил развитие конкурентных преимуществ Карачаево-Черкесии в сфере туризма и не исключил возможности посещения горнолыжных курортов республики. Читайте также: Путин + лыжи: президент РФ посетит Карачаево-Черкесию, если сможет

14:50 «Один из важнейших показателей — это располагаемые денежные доходы населения и объёмы продаж. Вот это более-менее (вяжется) с реальным положением дел. Здесь в 2015 году у нас был минус два с лишним процента с располагаемыми доходами, потом — 5,8%, затем — 1,2%… Они у нас падали все эти годы и только сейчас, может быть, +0,1%, и то без учёта выплат пенсионерам», — указал Путин.

14:51 Это подкрепляется данными роста объёма продаж. Продажи легкового транспорта выросли на 27%, выросло производство одежды, обуви, продуктов питания.

14:51 Объёмы авиаперевозок за границу и внутренние тоже растут. «Покупательная способность растёт. Постепенно, аккуратно, но она возрождается», — считает Путин.

14:54 Президента России спросили о том, что показывают по российскому телевидению, а именно о том, что в рекламе по российскому телевидению показывают только детей европеоидной расы. Обратить внимание на дело об убийстве братьев Гасан-Гусейновых, выяснилось, что они не были боевиками и не были причастны к незаконным вооруженным формированиям.

14:54 Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем прокуратуры. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста уральского издания Znak, глава государства подчеркнул, что помимо надзорных органов необходим контроль со стороны гражданского общества. «Нужно совершенствовать эту систему и повышать уровень гражданского контроля», — заявил президент. Об этом: Путин о ФСИН: «Нужно повышать уровень гражданского контроля»

14:55 Путин пообещал уделить внимание расследованию убийства двух братьев, о котором его спросила журналистка из Дагестана.

14:55 Вопрос журналиста из Турции: отношение к личности Ататюрка и как развиваются российско-турецкие отношения ныне?

14:56 «Ататюрк, безусловно, выдающийся деятель турецкой истории. Он вписал очень яркую страницу в турецкой государственности», — указал он.

14:57 Сегодняшним состоянием отношений России и Турции мы должны быть довольны, считает президент. Иногда позиции не совпадают, но компромиссы находятся. «Наши турецкие партнёры также готовы на компромиссы идти и находят их на благо развития ситуации в Сирии, на благо борьбы с терроризмом», — указал президент.

14:58 Путина спросили о том, в какой валюте будут рассчитываться страны Евразийского экономического союза. Будет ли использоваться блокчейн?

14:59 Путин заявил, что в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились.

14:59 Президент России заметил, что нефть котируется на мировых биржах в долларах и объемы золотовалютных резервов РФ в долларах снижаются.

14:59 Владимир Путин отметил, что в мировой торговле подросли расчеты в йенах.

15:00 Путин отметил, что дедолларизация связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан.

15:00 Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Приморья по поводу пенсионной реформы. Журналист предложил президенту её отменить. «Вы помните, в начале 2000-х годов я говорил, что пенсионный возраст повышаться не будет. И на тот момент и невозможно было это сделать. У нас тогда и средняя продолжительность жизни была низкая, и количество работающих граждан было выше. Сегодня у нас работающих всё меньше, а пенсионеров всё больше. Повышение пенсионного возраста — это не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос будущего. Да, 5−7 лет мы проживём в прежнем режиме. Но потом придётся всё равно повышать и делать это нужно будет резко», — ответил президент. Читайте подробнее: Путин о пенсионной реформе: Это не вопрос сегодняшнего дня, а будущего

15:01 Путин отметил важность борьбы с нелегальными конторами по обмену денег.

15:02 Президент Российской Федерации отметил, что роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего между странами ЕврАзЭС. Роль рубля, по мнению Путина, будет укрепляться.

15:03 Чтобы рубль укреплялся в качестве резервной валюты, нужно, как полагает Путин, сократить его волатильность. Курс рубля, как заметил президент РФ, должен быть стабильным. В целом в РФ, по его словам, это удается сделать, что связано с деятельностью Центрального Банка. Более того, Путин отметил, что курс рубля стабилен и оторвался от колебаний цен на энергоносители.

15:04 Вопрос от африканского журналиста: на Западе считают, что Путин хочет править миром? На самом ли деле это так и какова реальная линия внешней политики?

15:04 «Мы знаем, где находится штаб по планам захвата всего мира. И он не в Москве», — отметил Путин.

15:05 Путин: исходя из трат на вооружение становится понятным, кто в действительности хочет править всем миром, — США.

15:06 Россия — хороший инструмент для сплочения стран НАТО, иначе блок окажется ненужным, считает президент.

15:06 «Главная цель нашей внешней политики — обеспечить благоприятные условия для развития Российской Федерации», — указал глава России.

15:07 Россия должна занимать надёжное место как равная среди равных партнёров, подчеркнул Путин.

15:08 Владимира Путина попросили обратить внимание на проблему обманутых дольщиков, так как в Санкт-Петербурге вводят в эксплуатацию недостроенные дома.

15:09 Президенту РФ пожаловались на то, что активистов, которые борются с чиновниками, причастными к обману дольщиков, преследуют.

15:10 Президента РФ призвали приехать в Санкт-Петербург и воочию убедиться в реальности проблемы обманутых дольщиков.

15:10 Путин заявил, что проблема обманутых дольщиков очень острая.

15:10 Президент призвал навести порядок и перейти к цивилизованным способам жилищного строительства.

15:11 По мнению Путина надо прекратить практику незаконного использования денег дольщиков.

15:12 Отрасль жилищного строительства, по мнению Путина, надо кредитовать нормальным цивилизованным способом.

15:14 Путин попросил не превращать пресс-конференцию в несанкционированный митинг и не перекрикивать друг друга.

15:14 Вопрос: возможна ли встреча с Дональдом Трампом в ближайшее время после того, как американский президент её отменил?

15:15 Путин вспомнил слова Маркса «о родимых пятнах прошлого». «Надеюсь, мы достигнем дна в наших отношениях и поймём, что надо подниматься, с ясной головой подумать, как жить дальше. Будет или не будет наша встреча — я не знаю. Говорил, что мы готовы», — указал президент.

15:18 Нежелание признавать победу Трампа — неуважение к избирателям в США. В Британии тоже есть неуважение — в виде нежелания признавать «Брексит». «Демократические процедуры нивелируются, ценности их разрушаются. Это серьёзный процесс, и эксперты западные уже рассуждают на эту тему. Мы должны иметь это в виду», — указал Путин.

15:18 Владимиру Путину задали вопрос о его здоровье и как он себя чувствует. Путин ответил: «Не дождетесь!»

15:19 Путина спросили, не нужна ли ему помощь в чем-либо?

15:19 Владимиру Путину предложили создать министерство идей РФ и попросили узнать его мнение по этому поводу.

15:20 Путин сказал что Минэкономразвития РФ должно выполнять функцию министерства идей.

15:21 Путин сказал, что его здоровье как у всех, что он занимается спортом и стараемся следить за ним. Но в межсезонье может заболеть гриппом.

15:21 Вопрос о спорте и допинге: тема стала давно политической. Для многих российских функционеров, впрочем, тоже удобная позиция — можно оправдываться политикой. Всё ли в порядке?

15:22 «Мы сами в значительной степени виноваты в том, что сложилось. Применение допинга было. Другое дело, что нам пытаются навязать, что это было на государственном уровне. Такого не было, нет и никогда не будет», — указал Путин.

15:22 России не удалось должным образом организовать контроль за допингом, признал президент.

15:23 Работа проведена колоссальная — создана хорошая база для того, чтобы поставить контроль на должный уровень. «Но ведь это не только наша беда. Во всём мире допинг применяется. Мы должны стремиться к нулевому применению», — отметил Путин.

15:23 Сейчас Минспорт ведёт переговоры с WADA. «Надеюсь, что элемент политизации, который, безусловно, в этом присутствует, будет полностью изжит», — подчеркнул Путин.

15:25 Путина спросили о независимости лекарственной базы РФ от поставок из-за рубежа и кто отвечает за то, что «наши аналоги хуже».

15:25 По мнению Путина, врачи должны меньше сотрудничать с производителями лекарств.

15:26 Кроме того, Путин отметил, что появился экспорт лекарственных препаратов из РФ.

15:26 Путин отметил, российские аналоги заграничных лекарств ничем не хуже.

15:26 Путин отметил, что РФ производит 80% ЖНВЛП.

15:27 По словам президента России, в стране работает программа по развитию российской фармакологической промышленности.

15:28 Журналист из КП: «Мне немного обидно за президента Путина… Простой народ цифрам не совсем верит. Народ живёт тяжело. Второе: там не так спокойно. В сердцах, душах, голове, мыслях очень сильно переживают и за вас, и за страну».

15:29 Журналист предлагает реформы, касающиеся среднего звена бюрократии, которое «саботирует» нормальное исполнение распоряжений и рассуждает о «ненужности рождений» и на аналогичные темы.

15:30 «Это известный российский тезис: царь хороший, а бояре — воры и разбойники. Знаете, если что-то не получается, то все виноваты», — указал Путин.

15:30 Проблема не в том, что цифры не вьются, а в том, что с ними не работают. «Я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов населения. Чего же здесь хорошего-то? Они как упали в 2015 году, а потом и вовсе — 5,8%. Но я сказал, что тенденция выправляется. И это достоверный фактор», — указал Путин.

15:31 Владимир Путин заявил, что идеи развития России должны генерировать в Министерстве экономического развития. Таким образом он отреагировал на предложение из Екатеринбурга создать в стране министерство идей. Читайте также: Путин: идеи развития России должны генерировать в Минэкономразвития

15:31 По мнению Путина, некоторые люди (чиновники) просто не отдают отчёта себе в том, о чём говорят, или заняли не то место. Бывает такое нередко. «Значит, он просто не готов для такой работы. Нужно работать с людьми. И с ними много порядочных и деятельных людей. Но невозможно всё закрыть и потом коробочку, а там всё будет хорошо», — указал Путин.

15:33 Пропасть между доходами есть, и, к сожалению, разрыв увеличивается и в других странах — например, в США, отметил Путин.

15:33 Штаб Трампа уловил эти обстоятельства и использовал это в предвыборной борьбе, отметил президент.

15:33 Россия должна кардинально сократить число людей, живущих за чертой бедности, добавил он.

15:34 Путин заявил, что главными событиями в 2018 году были выборы президента и чемпионат мира по футболу.

15:35 Вопрос из Уссурийска: есть ли планы на укрупнение регионов Дальнего Востока, что за планы по газификации.

15:35 «Это дело самих субъектов федерации. Если Сахалин и Приморский край захотят укрупниться — пожалуйста, пусть проведут соответствующие процедуры, референдумы», — указал Путин.

15:36 Путин пообещал обратить внимание на расследование дела убитых в 2016 году в Дагестане братьев-пастухов Магомедгусейна и Наби Гасангусейновых. Отметив, что впервые слышит об этом убийстве, президент РФ сказал, что отдаст советующее поручение председателю СКР Александру Бастрыкину, который доложит ему о том, что произошло. Читайте также: Путин пообещал помочь в деле убитых в Дагестане братьев-пастухов

15:37 Путин рассказал о том, как будет поддерживаться экономика Дальнего Востока, в том числе и в высоких технологиях, космической отрасли.

15:40 Путина спросили о том, что в ООН приняли резолюцию о милитаризацией Россией Азовского моря, и о том, готова ли РФ объявить всю акваторию Азовского моря своей территорией. Путин в ответ напомнил о референдуме, после которого Крым воссоединился с Россией, и о том, что на любой своей территории Россия будет проводить ту политику которую посчитает нужной для обеспечения собственной безопасности.

15:40 Путин пообещал, что РФ будет развивать гражданскую инфраструктуру Крыма.

15:41 По словам президента РФ на развитие полуострова Крым предусмотрено выделить 300 млрд рублей.

15:43 Владимир Путин заявил о том, что 11 сентября 2017 года украинские суда, исполнив все требования прохода через Керченский пролив, спокойно были проведены российскими лоцманами в Азовское море. Но в 2018 году, как сказал Путин, все было иначе, и была осуществлена провокация.

15:44 Путин посетовал на то, что телеканал «Евроньюс» «не чирикает» о захваченных моряках российского судна «Норд».

15:45 Вопрос с Урала: говорят, что патриотизм должен быть национальной идеей. Не прописать ли это в Конституции РФ? Путин: патриотизм никто не запрещал, просто чтобы не было главенствующей идеологии. Но предложение можно обсудить с широкой общественностью.

15:47 Второй вопрос: сточные воды часто сильно загрязняют окружающую природу, качество труб невысокое. Путин: это вопрос технических регламентов. Проблема существует, но вопрос не только в трубах и в сбросе этих сточных вод, их очистки. Это глобальный вопрос, касающийся всей страны. Ключевые решения, однако, приняты — инструменты, штрафы, нормативы предусмотрены уже действующим законодательством.

15:47 Владимир Путин обсудит ситуацию с обманутыми дольщиками с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, а также поручит ему встретиться с активисткой обманутых дольщиков, петербурженкой Аллой Андреевой, которая рассказала президенту о своей личной беде на пресс-конференции 20 декабря. Об этом: Путин обсудит с Бегловым проблему обманутых дольщиков Петербурга

15:47 Изменение в Конституцию о роли патриотизма — предмет широкого общественного обсуждения.

15:49 Владимира Путина спросили о положении граждан РФ, оказавшихся в Сирии, и судьбе детей, рожденных там, и возможности их возвращения. Кроме того, Путина спросили о судьбе аэропорта в Грозном.

15:51 Кроме того, по словам Путина, в РФ есть программа по возвращению детей из Сирии. Что касается аэропорта, то он, по словам Путина, работает.

15:52 Вопрос про межнациональную журналистику: попросили поддержки.

15:52 Пресс-конференция закончена. Президент поздравил всех с наступающим Новым годом.

15:52 Путин пообещал поддержать, после чего объявил о завершении пресс-конференции.

15:53 Мероприятие завершено.

15:53 Владимир Путин считает, что объединение Сахалина и Приморья — это дело двух регионов: «Объединение любых субъектов федерации — это дело самих субъектов. Если захотят Приморье и Сахалин, то надо смотреть законы. Сахалин самодостаточный регион. Средний доход населения получше. Это внутреннее дело двух регионов». Читайте также: Путин об объединении Сахалина и Приморья: Это внутреннее дело регионов

15:57 Владимир Путин отмечает, что изменения в Конституции Российской Федерации — это предмет широкого общественного обсуждения. Так он ответил на вопрос одного из журналистов с Урала, предложивших включить в «основной закон» упоминание о патриотизме и национальной идее. Подробности в материале: Путин ответил на вопрос о внесении изменений в Конституцию

16:09 Вопросы, касающиеся Крыма, неоднократно поднимались на большой пресс-конференции Путина 20 декабря, в том числе одним из последних прозвучал вопрос о готовности России объявить акваторию Азовского моря своей территорией. Владимир Путин подчеркнул: после 2014 года, когда жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, Москва вправе строить свою военную политику в этом регионе так, как посчитает нужным. «Безопасность России на этом направлении будет, безусловно, обеспечена. Ничего лишнего мы там создавать не собираемся, но всё, что нужно, будет там сделано», — отметил президент. Он также подчеркнул, что Россия не препятствует прохождению иностранных судов, в том числе украинских, если все процедуры выполнены по правилам. Подробности в материале: Россия будет строить свою военную политику без оглядки на ООН — Путин

16:14 На развитие Крыма в течение двух лет Россия направит 300 миллиардов рублей. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. «У нас существует федеральная целевая программа Крыма. На ближайшие два года для развития полуострова предусмотрели 300 миллиардов рублей. Параллельно с этим будет усиливаться и военная компонента», — отметил глава российского государства. Подробности в материале: Путин: Крым получит 300 миллиардов рублей на развитие