Мадрид, 19 декабря, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй распорядилась ускорить приготовления к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения, направив новые ассигнования — а именно 2,2 млрд евро — во все государственные ведомства на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает сегодня, 19 декабря, испанское издание El Mundo.

Nimalan Tharmalingam Солдат британской армии

Во вторник, 18 декабря, Мэй провела еженедельное совещание кабинета министров, на котором был проанализирован вариант отказа от договоренностей с ЕС — считается, что он повлечет за собой наиболее серьезные экономические последствия. Несколько месяцев угроза такого развития событий не рассматривалась, но теперь премьер-министр решила снова уделить внимание сценарию тотального разрыва с Европой, осветив его как единственную возможную альтернативу своему соглашению с Брюсселем, за которое британский парламент будет голосовать 14 января.

В итоге правительство Великобритании решило мобилизовать 3,5 тысячи солдат, чтобы предотвратить беспорядки, которые может вызвать Брексит без предварительного соглашения с Евросоюзом. В крайнем случае для обеспечения поставок продуктов питания и медикаментов будут задействованы десятки паромов. Таков чрезвычайный план действий властей, к которому они прибегнут 29 марта 2019 года, если страна решит отвергнуть сделку с ЕС. Эту информацию подтвердил официальный представитель Downing Street.

Евросоюз, в свою очередь, призвал к бдительности лидеров 27 государств и анонсировал собственный «план Б» на случай отказа от соглашения. Как Лондон, так и Брюссель начали говорить о возможном отсутствии подконтрольной договоренности, чтобы избежать хаоса в морских портах, аэропортах и евротоннеле, который начнется, если Соединенное Королевство все-таки покинет ЕС, «хлопнув дверью» и согласившись соблюдать лишь нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Бывший министр по Брекситу Доминик Рааб пытался инициировать параллельные переговоры насчет такого развития событий, однако несколько раз столкнулся с негативной реакцией Брюсселя, признались изданию The Guardian источники из правительственных кругов. В случае гипотетического отсутствия пакта Соединенное Королевство окажется перед угрозой оплаты половины расходов на Брексит, которые оцениваются в 43 млрд евро.

Кроме того, после 29 марта сторонам придется прибегнуть к конкретным мерам чрезвычайного характера, чтобы избежать неразберихи в таких ключевых секторах, как авиасообщение, продовольствие и финансы. Права иммигрантов из Евросоюза и, соответственно, британских экспатриантов также будут рассматриваться как приоритетный вопрос. В течение девятимесячного периода стороны станут соблюдать статус-кво в большей части областей, однако это решение будет временным (ЕС сможет отказаться от него в любой момент) и ни в коей мере не сопоставимым с переходным периодом до декабря 2020 года, прописанным в соглашении Терезы Мэй с Брюсселем.

В своей речи перед членами палаты общин премьер-министр Великобритании ясно обозначила: альтернатива ее спорного пакта с Евросоюзом — это сопровождаемое хаосом отсутствие договоренностей либо отказ от Брексита.