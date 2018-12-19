Киев, 19 декабря, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Если понадобится, Украина уничтожит Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 19 декабря «112 Украина».

Gov.ua Александр Турчинов

Турчинов похвастался некими «новыми модернизированными ракетными комплексами», которые ВСУ планируют расположить на побережье Черного и Азовского морей. По словам секретаря СНБО, эти ракетные комплексы смогут уничтожить любой корабль на расстоянии 300 км от берега или Крымский мост.

«Не будет для нас проблемой, в случае угрозы, уничтожить любую переправу или мост, в частности и тот, который очень разрекламирован», — радостно рассказал журналистам Турчинов.

Напомним, до сих пор украинский оборонно-промышленный комплекс во многом состоит из доставшихся в наследство от СССР оружия и техники, а то, что создается сегодня, является чаще всего небоеспособным. Также хорошо известна привычка украинских военных сильно преувеличивать возможности украинской армии, тогда как реальные «достижения» ВСУ практически отсутствуют.