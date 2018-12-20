Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным, шестым, инвестиционным посланием, в ходе которого подвёл итоги работы по улучшению инвестиционного климата в Ростовской области и определил задачи по созданию условий для развития бизнеса. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Стоит отметить, что основная идея послания — инвестиции в человеческий капитал.

«Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг поставленных задач амбициозен и очень широк», — сказал Василий Голубев.

По его словам, частные инвестиции преследуют исключительно коммерческий интерес инвестора. Но инвестиции государства, в конечном счёте, считает Голубев, должны обеспечивать именно рост качества жизни людей. Он напомнил, что все девять национальных целей, определённых главой государства, связаны с человеком. Главный приоритет Стратегии-2030 Ростовской области — тоже человек.

Донской глава обратил внимание на то, что валовой региональный продукт по итогам 2018 достигнет 1,4 трлн рублей. Рост ВРП обеспечен позитивной динамикой в промышленности — индекс роста промышленного производства на Дону за 11 месяцев составил 109%. По словам Голубева, в текущем году реализовано свыше 200 инвестпроектов на общую сумму 26 млрд рублей. Благодаря открытию новых производств трудоустроено 3,6 тыс. человек.

Donland.ru Инвестпослание губернатора Ростовской области Василия Голубева

Согласно предварительным итогам внешнеэкономической деятельности за 2018 год, Ростовская область вошла в десятку регионов России по темпам роста экспорта. Показатель составил 142,4%. Кроме того, Донской регион оказался на третьем месте в стране по объёму несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом — по объёму экспорта в целом.

Внешнеторговый оборот региона за 10 месяцев 2018 года увеличился на 32,8% или на 2 млрд 459 млн долларов США по сравнению с показателями за аналогичный период 2017 года. Основная доля экспорта Ростовской области приходится на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году труженики донского села собрали традиционно высокий урожай — более 11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В ходе оглашения инвестпослания бизнесу Василий Голубев поручил в 2019 году расширить особые условия, действующие в Гуково, на резидентов ТОСЭР «Зверево» и «Донецк», а также внести предложения о возможном расширении перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат. В этом году правительство Ростовской области выступило также с инициативой об увеличении срока действия преференций ТОСЭР с 3 до 5 лет.

Губернатор ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Гуково, Донецк и Зверево, обладающие статусом территорий опережающего социально-экономического развития, и пригласил бизнес более активно открывать здесь свои предприятия.

На Дону в этом году должное внимание было уделено и проблеме доступности детских садов в регионе. С начала 2018 года в Ростовской области создано свыше 2,2 тыс. дополнительных дошкольных мест. Так, после строительства открыто 10 новых дошкольных учреждений.