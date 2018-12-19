В Черногории открыли памятник Иосипу Брозу Тито
Подгорица, 19 декабря, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В черногорской Подгорице торжественно открыт памятник бывшему главе Югославии Иосипу Брозу Тито, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Marxists Internet Archive
Иосип Броз Тито
Открытие памятника Тито в столице Черногории было приурочено к освобождению Югославии от немецко-фашистских захватчиков.
На открытии памятника югославскому лидеру в Подгорице, до 1992 года именовавшейся Титоградом, присутствовали сотни человек с черногорскими и югославскими флагами.
Читайте также: Участники протестов в Черногории надели желтые жилеты