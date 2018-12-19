Минск, 19 декабря, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Белорусская православная церковь (БПЦ) не признает раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заявил официальный представитель БПЦ СергейЛепин, сообщает 19 декабря УНИАН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба

По его словам, позиция БПЦ относительно раскольников Украины такая же, как у РПЦ. Так, никакие канонические и литургические отношения с ПЦУ для БПЦ невозможны, сказал Лепин. Он подчеркнул, что Белорусская церковь будет продолжать отношения с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).

Напомним, ранее митрополит Варшавский и всей Польши Савва также поддержал УПЦ МП и заявил, что действия Константинополя на Украине незаконны.

Напомним, Константинопольский патриархат совершил незаконные и политически мотивированные действия, поддержав создание ПЦУ и, фактически, одобрив раскол в мировом православии. При этом каноническая УПЦ МП подвергается гонениям и политическому давлению на Украине, однако на это Константинополь закрывает глаза.