Вашингтон, 19 декабря, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Госдеп США планирует эвакуировать всех своих сотрудников из Сирии страны в течение 24 часов, сообщает 19 декабря агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел

Кроме того, агентство утверждает, что все военные контингенты США покинут территорию Сирии за 60−100 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о решении вывести американские войска из Сирии, так как «эта кампания переходит на следующий этап».

Что это за «следующий этап», Трамп объяснять не стал.

Напомним, военные контингенты США находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, без мандата ООН и без разрешения правительства Сирийской Арабской Республики.