Лондон, 19 декабря, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Мировые нефтяные цены выросли на 3% после отчета Американского института нефти о снижении запасов нефти и топлива в США, 19 декабря передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на $1,61 (2,9%) до $57,87 за баррель. Нефть WTI выросла на $1,56 (3,4%) до $47,80 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, торги 18 декабря прошли для нефти плачевно — за день нефть Brent снизилась на 5,6%, нефть WTI — на 7,3%.

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