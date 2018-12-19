Киев, 19 декабря, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Причиной смерти гражданина России в одной из колоний во Львовской области Украины послужил несчастный случай. Об этом заявила 19 декабря уполномоченный по правам человека в Верховной раде Людмила Денисова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключённых, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину», — приводит комментарий омбудсмена её пресс-служба.

Уточняется, что смерть заключённого наступила в результате удара затылочной частью головы об урну для мусора.

Вместе с тем в пресс-службе заявили, что следственные мероприятия по факту инцидента ещё продолжаются, заключение судебно-медицинской экспертизы ожидается в течение месяца.

Напомним, ранее в российском посольстве на Украине сообщили, что гражданин России Валерий Иванов скончался в колонии в городе Дрогобыч Львовской области. Мужчина участвовал в военных действиях в Донбассе на стороне Луганской Народной Республики и был захвачен в плен.

Представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Трёхсторонней контактной группы в Минске Ольга Кобцева заявила, что пленный был избит охраной и брошен в карцер, где скончался от полученных побоев.