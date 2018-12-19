Копейск, Челябинская область, 19 декабря, 2018, 20:03 — ИА Регнум. В южноуральском Копейске разгорается скандал. Скорую помощь планируют перевести на работу на арендованных машинах, также в частную фирму переводят и водителей. Сами водители, а также медики обеспокоены, пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Реорганизация будет проведена уже в январе 2019 года. С января же будут ликвидированы и ставки водителей на нынешнем месте работы. В областном минздраве утверждают, что для граждан всё останется бесплатным, при этом оперативность работы скорой помощи возрастёт. При этом водители встревожены. Дело в том, что сейчас они работают в государственной структуре, а с 2019 года станут трудиться у частника. В связи с этим они переживают за своё будущее — боятся потерять дополнительный оплачиваемый отпуск и другие льготы.

Компания, в которую трудоустроят водителей, уже известна — «Новоскор». В октябре глава фирмы Евгений Фридман встретился с сотрудниками копейской «неотложки». Контракт с фирмой уже подписан до 31 декабря 2020 года. Как пишет издание 74.ru, его стоимость составляет 69,7 млн рублей.

В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Анатолий Литовченко. По его словам, к нему обратились 53 сотрудника скорой помощи Копейска, которые называют себя «жертвами эксперимента». Также законность передачи скорой помощи на аутсорсинг изучает прокуратура. Поводом для проверки стали публикации в СМИ.