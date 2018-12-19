Киев, 19 декабря, 2018, 20:22 — ИА Регнум. В течение двух лет на Украине ликвидируют дочернюю структуру ВТБ, сообщает 19 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Согласно сообщению, ликвидацию украинского филиала ВТБ начал фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по решению Национального банка Украины (НБУ). Ликвидация банка продлится до 18 декабря 2020 года включительно.

Напомним, в 2017 году киевская хунта наложила санкции на пять филиалов российских банков: Сбербанка, «VS Банка», «Проминвестбанка», «БМ Банка» и «ВТБ Банка». В 2018 году санкции были продлены.

В сентябре акции дочерних структур Сбербанка и ВТБ на Украине были арестованы. А 27 ноября украинский суд признал дочернюю структуру ВТБ неплатежеспособной.

В ВТБ действия Украины назвали выходящими за рамки цивилизованного правового поля.