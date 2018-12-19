Токио, 19 декабря, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Правительство Японии приняло рекордную по финансовым затратам десятилетнюю программу укрепления национальной обороны, сообщает 19 декабря ТАСС со ссылкой на японское военное ведомство.

Yamada Taro Вертолетоносец «Идзумо»

В рамках этой программы запланировано создание первого после Второй мировой войны японского авианосца путем перестройки имеющегося в составе ВМС Японии вертолетоносца «Идзумо», закупка для него в США 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, а также двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

Комплексы ПРО планируется разместить в северной префектуре Акита и юго-западной префектуре Ямагути не позднее 2023 года.

В тексте программы подчеркивается, что для Японии является важным стратегическое соперничество с Китаем и Россией, «бросившими вызов региональному порядку».

«Мы продолжим последовательно объяснять особенности этой новой программы, чтобы добиться понимания у японского народа», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, рассказывая о принятии новой военной программы правительства.