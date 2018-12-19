Анкара, 19 декабря, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Турецкие спасатели доставили на берег 16 матросов с грузового корабля, севшего на мель у черноморского побережья страны, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Darwinek Побережье Силе

Грузовой корабль «Наталия» под флагом Коморских островов, шедший в Турцию из России, сел на мель вблизи приморского города Силе.

Спасательная операция, которая продолжалась несколько часов, велась в непростых погодных условиях — на черноморском побережье Турции бушует шторм.

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