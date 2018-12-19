Киев, 19 декабря, 2018, 19:10 — ИА Регнум. На Украине президентские выборы выиграет актер и шоумен Владимир Зеленский, если выйдет во второй тур на лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом 19 декабря заявил в своем видео-блоге в Фейсбуке директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Так кто Зеленский — агент Кремля или ЦРУ? Вот станет президентом Зеленский, кем он будет?.. Если посмотреть закрытые опросы, то получается, что первое место получает Тимошенко, второе — Зеленский, третье — Порошенко. За Юлю — от 15 до 20%, за Зеленского — от 14 до 17%, за Петра — от 12 до 17%… Есть три лидера. Понятно, что никто сразу не набирает 50%, будет второй тур, это интрига. Если выйдут Тимошенко-Порошенко, то Тимошенко выиграет в 55−60%. Но если выйдет Зеленский-Тимошенко, Тимошенко — проиграет. Перевес будет 70% на 30%. Понятно, это опрос, но Зеленский — наш президент. Гениально», — сказал Охрименко.

Он сообщил, что у Зеленского и Тимошенко высокий уровень поддержки в южных и центральных областях Украины.

«Если посмотреть по регионам, получается интересная ситуация. У Тимошенко больше всего поддержки на юге и в центре. У Зеленского — юг, центр. У Петра Порошенко больше всего поддержки — север, Киев. На западе и на востоке у Тимошенко и Зеленского слабая поддержка. Там у них 7−13% поддержки. Запад и восток готовы голосовать, но за своих», — уточнил Охрименко.

При этом он считает, что главной проблемой Зеленского станет мобилизация молодежи, которая традиционно плохо ходит на выборы. Охрименко также считает, что россияне завидуют украинцам за то, что у них есть такой широкий выбор кандидатов в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинская компания Seetarget провела замеры электоральных предпочтений украинцев к политикам-кандидатам в президенты. Исследования показали, что среди политиков-кандидатов на президентское креслолидером электоральной гонки остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14,2% опрошенных.

Среди тех, кто определился с выбором, этот показатель достигает 20,2%. Вторую позицию занимает Владимир Зеленский с 9% (среди определившихся — 12,7%). Нынешний президент Пётр Порошенко на третьей позиции с 8,6% (12,3%). Следующую за ним строчку рейтинга занимает сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко 8,3% (11,6%). Дальше лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. У них соответственно 6,0% (8,5%) и 5,6% (7,8%).