Красноярск, 19 декабря, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 16 декабря в культурном центре «На Высотной» красноярский волонтерский центр «Доброе дело» устроил масштабный баттл добровольческих и волонтерских команд на фестивале «PROсмотр 2018». Как сообщает пресс-служба городской администрации, фестиваль проходил в рамках реализации мероприятий по развитию волонтёрского движения в Красноярске и подготовки города к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года. Также фестиваль был приурочен к проведению итогового конкурса «Волонтёр/доброволец года-2018».

Пресс-служба городской администрации Красноярска Волонтёры Красноярска устроили масштабный баттл во дворце культуры

В программу «PROсмотра» в этом году вошли три конкурса: соревнование лидеров, конкурс стендовых презентаций и конкурс «Визитка». Руководители штабов и отрядов встретились в субботу в волонтёрском центре «Доброе дело». Им предстояло продемонстрировать навыки публичных выступлений, сплоченность команды, умение стратегически мыслить и эффективно решать конфликтные ситуации во время тренинга.

«Наш волонтёрский центр «Мы рядом» существует 10 лет, а этому набору, который стал лучшим из добровольческих отрядов — 2 года. Мы добились победы благодаря действиям сплочённой команды, чётким и понятно поставленным задачам. Времени на подготовку было мало, но мы собрали все силы и добились победы. Хотелось бы, чтобы все команды работали слаженно и знали, к какой цели они идут», — рассказал руководитель добровольческого отряда «Мы рядом», «Лучший лидер добровольческого отряда» по итогам фестиваля «PROсмотр 2018» Егор Середкин.

Основная часть программы прошла 16 декабря. В этот день участники на конкурсе стендовых презентаций представили итоги работы команды за 2018 год. А о своей волонтёрской деятельности они рассказали жюри в творческом формате конкурса «Визитка». В состав компетентного жюри фестиваля вошли представители управления молодежной политики, руководящий состав волонтёрского центра «Доброе дело», представители дирекции Зимней универсиады-2019 и партнёры фестиваля.

На стендовой презентации в культурном центре «На Высотной» волонтёрские штабы и добровольческие отряды со всего Красноярска презентовали свою деятельность за 2018 год. Участники в этом году подошли к презентации штаба оригинально. Жюри фестиваля предлагалось пройти некий челлендж: собрать мозаику, узнать интересные факты о городе или сыграть в кёрлинг.

«Не могу суммарно посчитать, сколько времени заняла подготовка, но с уверенностью могу сказать, что всё свободное время ушло на эту подготовку. «PROсмотр» — это событие, где ты должен показать свой штаб на «отлично». Очень рада, что наш стенд понравился многим, и мы победили в этой номинации. Желаю всем хорошо закончить год, начинать ставить цели на год грядущий и, конечно же, их исполнять», — поделилась эмоциями от фестиваля руководитель волонтёрского штаба Мариинской гимназии Софья Чумак.

Следующим этапом конкурса стала презентация творческого потенциала каждого из волонтёрских штабов и отрядов добровольцев города Красноярска. На сцене культурного центра волонтёрские штабы и добровольческие отряды со всего Красноярска презентовали свои творческие номера: песни, танцы, видеоролики и даже провели зарядку.

По итогам всех этапов фестиваля члены жюри определили победителей: лучший лидер волонтёрского штаба — Алина Полуянова; лучший лидер добровольческого отряда — Егор Середкин; лучшая стендовая презентация — волонтёрский штаб Мариинской гимназии и Институт железнодорожного транспорта; лучший творческий номер — гимназия № 9 и Красноярский финансово-экономический колледж.

«Кто-то занимается социальным добровольчеством, кто-то событийным волонтёрством, а кто-то двумя направлениями сразу. Очень рада, когда ребята собираются все вместе, они всегда заряжают друг друга энергией и горят своим делом. Поэтому я говорю: «Спасибо» каждому из ребят за их добрые дела и неравнодушие», — отметила директор Красноярского волонтёрского центра «Доброе дело» Наталия Хромых.

После оглашения результатов и подведения итогов победители получили заслуженные награды от организаторов, а все участники сделали общее фото на память. Стоит отметить, что результаты фестиваля будут учтены при подведении итогов конкурса на церемонии награждения «Волонтёр/доброволец года 2018». Более подробную информацию о работе волонтёров и добровольцев в нашем городе можно узнать по телефону Красноярского волонтёрского центра «Доброе дело»: 205−2019 или в официальной группе «ВКонтакте»:https://vk.com/kvc_dobroedelo.