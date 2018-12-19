Донецк, 19 декабря, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Учебные стрельбы из артиллерии и пушек провела украинская армия к северу от Горловки, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 19 декабря «Донецкое агентство новостей».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, учения проводились бригадной артиллерийской группой 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военнослужащие тренировались занимать позиции и вести с них огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» и «Акация», а также из 100-мм пушек МТ-12.

Безсонов отметил, что в учениях было задействовано 54 единицы техники.

Напомним, с 2014 года Украина ведет братоубийственную войну в Донбассе и не намерена ее прекращать, о чем не раз заявляли официальные лица Украины.

Также в ДНР сообщали, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на горловском направлении, где будут задействованы 20 тыс. украинских военнослужащих.