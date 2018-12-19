Москва, 19 декабря, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Министерство финансов России 19 декабря разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 3,421 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 214 на сумму 1,145 млрд рублей с датой погашения 27 мая 2020 года. Объём спроса составил 12,111 млрд рублей при объёме предложения 10 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,01% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 002 на сумму 2,276 млрд рублей с датой погашения 2 февраля 2028 года. Объём спроса составил 7,505 млрд рублей при предложении 5,131 млрд рублей. Средневзвешенная доходность — 3,42% годовых.

Кроме этого, Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 223 на 10 млрд рублей с датой погашения 28 февраля 2024 года.

Как сообщили в ведомстве, аукцион «признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».