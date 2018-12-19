Москва, 19 декабря, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Украина по надуманным причинам «не дала возможности определить дату вступления в силу устойчивого режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил полпред России в Константой группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Сегодняшняя позиция Украины направлена на срыв работы контактной группы. Украинская делегация делает все, чтобы размыть повестку заседания, поднимая вопросы не имеющие отношения к формату Минских договоренностей», — отметил также Грызлов.

Представители Украины фактически игнорируют позицию ДНР и ДНР, констатировал он.