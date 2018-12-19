Екатеринбург, 19 декабря, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Салехарда в Екатеринбург, столкнулся 19 декабря 2018 года со стаей птиц. И только после трёх заходов благополучно приземлился в аэропорту «Кольцово», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Цитата из х∕ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Вороны

«При взлёте произошло столкновение самолета «Сухой Суперджет» со стаей птиц. В результате столкновения при заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. После выполнения трёх заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа во главе с командиром воздушного судна самолет с 98 пассажирами и 4 членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту назначения», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал».

Предварительной причиной инцидента в авиакомпании называют неудовлетворительную орнитологическую обстановку в районе аэродрома.