Лондон, 19 декабря, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть скорректировались после тяжелейшего спада в ходе торгов днем ранее, 19 декабря передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту стоимость североморской Brent выросла на 75 центов до $57,01 за баррель. Нефть WTI выросла на 76 центов до $47,00 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 18 декабря нефть Brent потеряла в цене 5,6% и достигала минимума за 14 месяцев, нефть WTI рухнула на 7,3% до минимального уровня с августа 2017 года.

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