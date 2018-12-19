Симферополь, 19 декабря, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Моряки ВМС Украины, арестованные за нарушение госграницы РФ в районе Керченского пролива, не могут быть признаны военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии войны, постановил Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляционную жалобу одного из арестованных нарушителей.

dafodil Верховный суд Республики Крым

Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление судьи Верховного суда Крыма Аллы Овчинниковой.

Суд рассмотрел первую из пяти жалоб, поданную адвокатами члена экипажа буксира «Яны Капу» Владимира Варимеза. По их мнению, подзащитный является военнопленным и поэтому к нему нельзя применять нормы Уголовного-процессуального кодекса РФ.

Напомним, арестованные за нарушение границы РФ моряки трех кораблей ВМС Украины содержатся в московском СИЗО и участвуют в судебном процессе по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября буксир и два бронекатера ВМС Украины грубо нарушили границу РФ в районе Керченского пролива и были задержаны российскими пограничниками. Для их задержания пришлось применить оружие, в результате чего три украинских моряка получили легкие осколочные ранения.

Находившиеся на борту трех кораблей 22 моряка и два сотрудника СБУ были арестованы и против них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.