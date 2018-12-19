Красноярск, 19 декабря, 2018, 11:25 — ИА Регнум. До завершения аккредитации представителей СМИ на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске остался один месяц. Заявки от представителей официально зарегистрированных средств массовой информации принимаются до 15 января 2019 года включительно, сообщили в пресс-службе городской администрации Красноярска.

Пресс-служба администрации Красноярска Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта

Зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта — это будут первые в истории России зимние Студенческие игры. На соревнованиях будет разыграно 76 комплектов наград в 11-ти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом. На празднике студенческого спорта в качестве добровольных помощников будет задействовано 5 тысяч волонтеров.

Аккредитация СМИ на Зимнюю универсиаду-2019 осуществляется в два этапа: в первую очередь необходимо отправить заявку от медиаорганизации, включающую номер и копию свидетельства о регистрации СМИ. Форма заявки размещена на официальном сайте Студенческих игр. Обращаем внимание, что от одной организации принимается только одна заявка. В случае одобрения заявки на адрес электронной почты, указанный при регистрации, будет выслан доступ в личный кабинет, где необходимо заполнить анкету на каждого представителя СМИ. Все поданные заявки будут рассмотрены не позднее 2 февраля 2019 года. Аккредитацию на Зимнюю универсиаду-2019 могут пройти только официально зарегистрированные средства массовой информации.

Для организации работы средств массовой информации во время Студенческих игр будет оборудовано 10 пресс-центров на спортивных объектах, а также пресс-зоны в Парке и Деревне Зимней универсиады-2019. Так, в пресс-центрах будут подготовлены рабочие места с доступом к Wi-Fi, стойки справочной информации, микст-зоны для записи комментариев спортсменов, залы пресс-конференций, фотопозиции, трибуны для прессы с доступом в интернет, камеры хранения и зона отдыха с горячими напитками и легкими закусками. Кроме того, после прохождения аккредитации журналисты получат доступ к специальному информационному сервису, где будут публиковаться актуальные данные о ходе соревнований, новости, фото‑ и видеоконтент.

Для иногородних представителей СМИ будет предусмотрен трансфер от аэропорта, ж/д вокзала или автовокзала до аккредитованных мест проживания СМИ в Красноярске. Также при необходимости оргкомитет Студенческих игр окажет помощь в бронировании мест для размещения. Отметим, что проезд до Красноярска и обратно, проживание в столице Зимней универсиады-2019 представители СМИ оплачивают самостоятельно.

В общей сложности планируется, что мероприятия Зимней универсиады-2019 будут освещать не менее 1000 журналистов из разных стран. При этом от телекомпаний аккредитацию могут пройти не более 9 сотрудников, от радиостанций — не более 2, от студенческих СМИ — не более 4 представителей, еще по 5 заявок предусмотрено для информационных агентств и сетевых изданий и по 4 заявки — для печатных изданий.

Особые правила работы на соревнованиях будут у телевизионных СМИ. Так, запрещается вести видеосъемку спортивных состязаний с трибун и фотопозиций, поскольку телевизионную трансляцию будет вести главный телевещатель. При этом видеооператоры имеют право работать с оборудованием в микст-зонах для записи комментариев спортсменов, залах для пресс-конференций, зонах общего доступа и на территории перед объектом. Для подготовки собственных видеосюжетов аккредитованным СМИ два раза в день будут предоставляться хайлайты — видеонарезки о ходе соревнований, включающие лучшие моменты состязаний.

Помимо этого, в соответствии с требованиями российского законодательства в области связи и для исключения возникновения помех на спортивных объектах Зимней универсиады-2019 будут введены особые условия использования радиоэлектронных средств: радиомикрофонов, устройств дистанционного управления фототехникой, беспроводных видеокамер, радиостанций, Wi-Fi-роутеров, радиопереговорных устройств всех типов и другого оборудования, работающего по беспроводному доступу. Для использования радиоэлектронных средств на территории спортивных объектов необходимо получить разрешение и специальную марку. Подробная инструкция во вложении (DOCX, 32.1 Кб) (Просмотр).

Напомним, Универсиада — это студенческие игры, молодежный аналог Олимпиады (от слов «университет» и «олимпиада»). Более 50 лет Универсиада является вторым по значимости в мире мультиспортивным мероприятием. Соревнования проводит Международная федерация студенческого спорта (FISU) каждые два года. Участниками Универсиады могут стать студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте до 25 лет.